IS: Johtava lääkäri raivostui – ”itse sössimme koronatilanteen”

Jukka Ronkaisen mukaan torniolaiset pilasivat tautitilanteen vastuuttomuudellaan.

Tornion johtava lääkäri Jukka Ronkainen harmittelee Ilta-Sanomien haastattelussa sitä, miten torniolaiset ovat pilanneet tautitilanteen huhtikuussa vastuuttomilla kokoontumisilla.

– Jopa lievistä oireista huolimatta on kokoonnuttu tai menty töihin, mitä ei saa missään nimessä tehdä! Ei pidä haaveilla exitistä ennen kuin tilanne on rauhoittunut. Kun Ruotsi alkoi vaatia negatiivista ennakkotestiä, ei välttämätön rajan ylitys väheni ja Tornion tartunnat romahtivat, kunnes nyt onnistuttiin itse sössimään tilanne!, Ronkainen sanoo IS:lle.

Tautitilanne Torniossa on Ronkaisen mukaan niin huono, ettei rajoituksia pystytä purkamaan. Toukokuu on ”menetetty” ja kesäkin näyttää vaikealta.

Ronkainen kertoo, että tällä viikolla Torniossa on pahimmillaan ollut noin 450 karanteenissa tai eristyksissä.

– Herkemmin leviäviä muuntoviruksia on todettu. Altistumisia on ilmennyt kaupoissa ja ravintoloissa. Koululuokkia on karanteenissa. Yksityiset kokoontumiset edellisellä viikolla kantavat nyt ikävää hedelmää, Ronkainen toteaa.