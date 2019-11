IS: Jari Aarnion talon myyntihinta nousee vauhdilla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Helsingin huumepoliisin ex-päällikön omakotitalo Porvoossa kiinnostaa ostajia.

Jari Aarnion omakotitalosta on tehty vuorokauden aikana jo lähes 100 tarjousta, kertoo Ilta-Sanomat.

Poliisi on myynyt Helsingin huumepoliisin entisen päällikön Jari Aarnion omakotitaloa verkkohuutokaupassa noin vuorokauden ajan. Yleisön kiinnostus on lehden mukaan ollut kovaa, sillä tarjoukset ovat nousseet yli 100 000 eurolla yli 250 000 euron.

Rikosylitarkastaja Juha Henttala Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta kertoo osanneensa odottaa, että talo tulee kiinnostamaan jonkin verran. Lievä yllätys hänelle on kuitenkin ollut, miten paljon kiinnostusta on herännyt jo alkuvaiheessa.

Muun muassa useista törkeistä huumerikoksista tuomitun Aarnion 133 neliön omakotitalo sijaitsee noin 13,5 kilometrin päässä Porvoon keskustasta haja-asutusalueella Epoossa.

Vuonna 2017 valmistuneessa omakotitalossa on kolme avaraa huonetta ja avokeittiö. Talon yläkerran rakentaminen on jäänyt kesken. Pihalla on keskeneräinen saunarakennus sekä 57 neliön talousrakennus.