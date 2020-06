IS: Virus on kiero – lääkäri ei kehota vielä halaamaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

HUSin infektiolääkäri muistuttaa oireettomasta koronasta.

Juhannukseksi monet matkaavat sukulaistensa luo. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSin infektiolääkäri Veli-Jukka Anttila arvioi Ilta-Sanomille, että isovanhempien halaamista kannattaa vieläkin harkita tarkasti.

– Koronaviruksen riskiryhmään kuuluvien yli 70-vuotiaiden isovanhempien halaamisessa on syytä pitää edelleen malttia, hän sanoo IS:lle.

Syynä on koronaviruksen luonne. Oireettomat taudinkantajat voivat tartuttaa koronaa vuorokausiakin ennen ensioireiden alkamista. Joillakin tauti pysyy koko ajan täysin oireettomana. Näissäkin tapauksissa tauti voi levitä aerosolimuodossa.

Infektiolääkäri Veli-Jukka Anttila muistuttaa, että virusta on Suomessa yhä liikkeellä. Mahdollisen taudin oireettomuus tulisi hänen mukaansa ottaa huomioon myös isovanhempien tapaamisessa esimerkiksi arvioimalla sitä, mistä päin on isovanhempien luo lähdetty matkaan ja missä ennen tapaamista on liikuttu.

– Korona on kauhean kiero siinä suhteessa, että virus voi levitä, vaikka sen kantaja on täysin oireeton, hän huomauttaa.

– Jos on ollut edeltäneet pari viikkoa niillä alueilla, joissa tartuntoja ei ole havaittu, on riski melko pieni.

– Ja eihän se halaaminen ole ainut autuaaksi tekevä tapa osoittaa läheisyyttä.