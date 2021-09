IS: Ikävän maineen saanut sääskilaji leviää Suomessa

Perhossääsken alle 10 millin pituisia toukkia voi joutua ihmisruumiin koloihin.

Viemäreissä ja likavesissä viihtyvä perhossääski (Clogmia albipunctata) on pikkuhiljaa vallannut lisää elintilaa Suomessa, kertoo Ilta-Sanomat.

Turun keskustan terveysaseman viemäreistä löydettiin viime kesänä perhossääskiä. Täysin poikkeuksellisesta löydöstä ei ole kyse. Alkuperältään laji on trooppinen, mutta sittemmin siitä on tullut myös lauhkean vyöhykkeen asukki. Laji on viimeisen parinkymmenen vuoden aikana levinnyt Välimeren rannoilta Keski-Eurooppaan.

Ensimmäinen havainto Suomessa tehtiin vuoden 2018 lopussa kotkalaisen ravintolan vessasta. Niitä on kuitenkin saattanut olla Suomessa jo vuosia aiemmin.

– Näyttäisi, että laji on saavuttanut aika vankan jalansijan Suomessa. Havaintoja on Turusta, Tampereelta, Helsingistä ja Imatralta, sanoo hyönteistutkija Jukka Salmela Ilta-Sanomille.

Lajilla on ikävä maine, sillä sen yhteydessä puhutaan ns. myiasis-ilmiöstä. Se tarkoittaa, että sääsken hiukan alle 10 millin pituisia toukkia joutuu ihmisruumiin koloihin, kuten nenään, suolistoon tai muihin ruumiinaukkoihin.

– Kyse on silloin siitä, että ihminen on pessyt kasvonsa tai tehnyt alapääpesun vedellä, jossa näitä toukkia on. Ne liittyvät huonon hygienian olosuhteisiin. Esimerkiksi Egyptistä ja trooppisesta Afrikasta on tällaisia havaintoja. Se ei siis mitenkään aktiivisesti hakeudu meihin, Salmela sanoo.