IS: HUSin tietojärjestelmään hyökätty

Sairaanhoitopiirin mukaan potilasturvallisuus ei ole vaarantunut.

Ilta-Sanomien mukaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSin alueella on sattunut häiriöitä verkkopalveluissa koko viikon ajan. Katkoksia on ollut muun muassa Hus.fi -verkkosivulla ja Terveyskylä-asiakasportaalissa, Finentry-palveluissa ja ajanvarauksissa.

Husin vs. johtajaylilääkäri Jari Petäjä vahvisti lauantaina asian Ilta-Sanomille.

– Meillä on tilanne päällä, joka on aiheuttanut toiminnallisia häiriöitä. Finentry-palvelussa on ollut toimintahäiriöitä, eli palveluissa on ollut katkoksia. Tilanne on jatkunut useita päiviä, meillä on noin viikon verran ollut haasteita, hän kertoo.

Petäjän mukaan HUS ei ole ollut tapahtumaketjun aikana huolissaan potilasturvallisuudesta, sillä häiriö ei ole ulottunut sairaskertomusjärjestelmiin.

Yleisölle tämä on näkynyt koronavirusrokotuksiin ja -testauksiin liittyvien toimintojen häiriöinä.