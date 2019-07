IS: Käräjäoikeus käsitteli sakkorysäväitettä, selitys ei auttanut

Rikesakosta valittanut autoilija vetosi tieliikennelakiin.

Käräjäoikeus on hylännyt ylinopeutta ajaneen miehen valituksen saamastaan rikesakosta, Ilta-Sanomat kertoo. Mies oli valituksessaan vedonnut tieliikennelakiin ja sen kirjaukseen autoilijan ennakoinnista.

Syyskuussa 71 kilometriä tunnissa 60 kilometrin nopeusrajoituksen alueella ajanut mies myönsi ylinopeuden, mutta ei katsonut syyllistyneensä liikennerikkomukseen. Mies oli lähestymäisillään 80 kilometrin aluetta ajaessaan kameraan, mutta katsoi noudattaneensa tieliikennelain ennakointiperiaatetta.

− Nopeusvalvontakamera on ollut sijoitettuna juuri ennen 80 km/t aluetta eli kyseessä on sakkorysä. Kameran sijoittaminen näin lähelle nopeusrajoitusmerkkiä on tieliikennelain ja -asetuksen hengen vastaista. Poliisin motiivi maksimoida rikesakkojen määrä on väärin, autoilija linjasi.

Pirkanmaan käräjäoikeus ei miehen selitystä niellyt ja hylkäsi valituksen. Käräjäoikeuden mukaan ennalta-arvattavuus ei tarkoita nopeusrajoituksen ylittämistä.

Mies ei ollut käräjäoikeuden päätökseen tyytyväinen ja tapauksen puinti saattaakin IS:n mukaan vielä jatkua ylemmissä oikeusasteissa.