IS: Hoitajat raivostuivat Sedu Koskisen jättijuhlista – ”hyvin tuomittavaa”

Isojen juhlien järjestäminen herättää paheksuntaa, kun koronapotilaiden määrä sairaaloissa kasvaa.

Ravintolayrittäjä Seppo ”Sedu” Koskinen aikoo järjestää itsenäisyyspäivän aattona Helsingissä juhlat 30-vuotisen yrittäjätaipaleensa kunniaksi laajasta pahennuksesta huolimatta.

Koskisen aikeet ovat herättäneet kiivasta keskustelua sosiaalisessa mediassa ja moni hoitoalalla työskentelevä on hämmästellyt asiaa Twitterissä. Meilahden silmäklinikan päivystyksessä työskentelevä HYKS:in ammattiosaston puheenjohtaja Tuukka Harring ihmettelee Ilta-Sanomille Koskisen juhlasuunnitelmia.

– On kyseenalaista ja hyvin tuomittavaa järjestää tällaiset juhlat tällaisella hetkellä, kun useampi maakunta on epidemian kiihtymisvaiheessa. On nähty, että vaikka minkälaisia rajoituksia yritetään pitää sisätiloissa, ihmiset aina pakkaantuvat vierekkäin, Harring huomauttaa.

Koskinen on sanonut, että hänen juhlissaan kaikkia velvoitetaan pitämään maskia. Harringin mukaan kaikki kasvomaskit eivät kuitenkaan anna kostuessaan yhtä hyvää suojaa ihmisen vierellä oleville kuin edessä seisoville.

– En itse menisi juhliin, vaikka olisi minkälainen maskipakko ja kuinka paljon käsidesiä. Tarkoitus on vähentää kontakteja, joten miksi mennä juhliin, jossa voi saada tartunnan.

Koronapotilaiden parissa Meilahden sairaalan teho-osastolla keväällä työskennellyt hoitaja paheksuu niin ikään tilaisuuden järjestämistä nyt, kun koronaepidemia on Uudellamaalla leviämisvaiheessa ja koronapotilaiden määrä sairaaloissa lisääntyy.

Julkisuudessa on kerrottu, että Koskisen juhlissa on yhdeksän esiintyjää, runsaasti henkilökuntaa ja tekniikkaa. Koskinen ei osaa sanoa, kuinka paljon vieraita on lopulta tulossa.

– Juhlat järjestetään sataprosenttisen varmasti. Kyse on yksityisjuhlista, joita olen suunnitellut 1,5 vuotta. Jos minulla on yksityisjuhlat, se ei kuulu kenellekään. Se on suomalaisen ihmisen perusoikeus, Koskinen sanoo IS:lle.