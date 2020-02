IS: Täältä saisi kattohuoneiston 130 metrin korkeudesta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Helsingin Majakka-tornitalon ylin kerros on samoissa korkeuksissa kuin Tampereen Näsinneula.

Suomen korkeimman asuinrakennuksen ylimpien kerrosten asuntoja on edelleen myymättä, kertoo Ilta-Sanomat.

Helsingin Kalasatamassa sijaitsevassa Majakka-tornitalossa on vapaana neljä asuntoa 34. kerroksessa ja kolme asuntoa 35. kerroksessa.

3,5–4,5 metrin huonekorkeudella varustetut asunnot sijaitsevat noin 130 metrissä. Korkeus vastaa Tampereen Näsinneulan näkötornia 134,5 metrissä.

– Tämän korkeammalle et Suomessa pääse asumaan, SRV:n myyntipäällikkö Merja Rainio sanoo IS:lle.

Ylimmän kerroksen suurin asunto on kooltaan 130 neliömetriä. Velaton myyntihinta on 1 912 689 euroa, jolloin neliöhinnaksi muodostuu noin 14 700 euroa. Samasta kerroksesta myytävä 61 neliön kaksio maksaa vajaat 940 000 euroa. Majakan asunnoissa on parvekkeen sijasta viherhuone.

Yhtiöjärjestystä on muutettu niin, että tornitalon asuntoja voi halutessaan yhdistää.

Helsingissä vanhojen kerrostaloasuntojen keskimääräinen neliöhinta oli vuonna 2018 hieman yli 4200 euroa.

Pääkaupunkiseudulle on luvassa lähivuosina myös Majakkaa korkeampia asuin-, hotelli- ja toimistorakennuksia. Pasilan Trigoni-tornitalon on määrä kohota 180 metriin ja Keilaniemen jättitornin 161 metriin. Trigonin rakennustöiden on määrä alkaa vuonna 2020–2021.