IS: Helsingin piispa tarjosi kaksi lounasta tunnissa kahdelle eri henkilölle

Teemu Laajasalon epäillään kirkkoherrana käyttäneen väärin seurakuntayhtymän luottokorttia.

Seurakunnat kustansivat viime vuonna yli 2 600 eurolla nykyisen Helsingin piispa Teemu Laajasalon luottokorttimenoja, joista ei ole toimitettu kuittia kirjanpitoon. Laajasalo kertoo kadottaneensa suuren osan kuiteista.

Ilta-Sanomien mukaan luottokorttimenoissa on runsaasti ravintoja- ja taksikuluja. Mukana on myös hotellimajoituksia, Flow-festivaalin lippuja ja Alkosta ostettua samppanjaa.

Helsingin hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja Johanna Korhonen on tehnyt rahankäytöstä selvityspyynnön. Korhonen lähetti tiistaina 40 kysymystä sisältävän asiakirjan Helsingin tuomiokapitulin kirjaamoon ja Laajasalolle.

Maksujen joukossa on useampi ravintolakäynti, joiden kohdalla Laajasalo ei ole selventänyt, miksi ateria piti tarjota seurakunnan kustannuksella. Kaikista aterioista kuittia ei ollut tallella.

IS:n mukaan kerran Laajasalo on syönyt ja tarjonnut lounasta kaksi kertaa tunnin aikana kahdessa eri japanilaisravintolassa kahdelle eri henkilölle.

Toisella kertaa Laajasalo tarjosi kaksi päivää Helsingin piispaksi valitsemisensa jälkeen itselleen ja nelihenkiselle seurueelle 248 euron aterian, jonka syyksi hän on kirjoittanut kuittiin ”juhlalounas”.

Ravintoloiden lisäksi Laajasalo on selvityspyynnön mukaan maksanut yhtymän luottokortilla runsaasti taksimatkoja, joiden kuiteissa ei ole asianmukaista selitettä ajon tarkoituksesta.

Toukokuussa 2017 Laajasalo ajoi yhden päivän aikana kuusi kertaa taksilla.

Piispalla on pahasti velkaantunut ja viranomaisvelvoitteita laiminlyönyt yhtiö. Korhosen mukaan Laajasalo on laskuttanut kirkolta yritykselleen tuloa kirkollisista tehtävistä samaan aikaan kun on saanut kirkon työstä kuukausipalkkaa Kallion kirkkoherrana.

– Luottokorttia on käytetty vain virka-asioihin. Kysymysten pohjalta näen kuitenkin virheitä luottokorttini käytössä. Ensinnäkin olen ollut huolimaton kuittien säilyttämisen ja tarkkojen merkintöjen kanssa. Tarkat merkinnät olisivat tehneet monet Korhosen kysymykset turhiksi, Laajasalo kommentoi Helsingin hiippakunnan tiedotteessa.