IS: Hallitus käytti seminaariin 38000 euroa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hallituspuolueiden edustajat nauttivat muun muassa saunajuomia yli 1100 eurolla.

SDP:n Antti Rinteen vetämiin hallitusneuvotteluihin osallistuneet puolueet järjestivät kesäkuun alussa seminaarin Espoon Korpilammella.

Tilaisuuden tarkoituksena oli kohottaa puolueiden yhteishenkeä ja sitouttaa eduskuntaryhmät uuden hallitusohjelman taakse.

Ilta-Sanomien mukaan karaokeen huipentuneen seminaarin hintalappu veronmaksajille oli yhteensä 38 092 euroa, josta 4950 euroa kului kokouspakettiin ja 3405 euroa illalliseen.

Ravintolakuitin perusteella yhteishenkeä nostatettiin muun muassa 85 tölkillisellä olutta ja 44 lonkerojuomalla. Saunajuomiin kansanrintaman poliitikot käyttivät 1162,50 euroa.

Eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhion mukaan seminaarin kustannukset eivät nousseet poikkeuksellisen korkeiksi. Hän huomauttaa tilaisuuden kuuluneen kolme ja puoli viikkoa kestäneiden hallitusneuvotteluiden kokonaisuuteen.

– Tämä on useamman viikon rupeama, jossa on laadittu varsin kattava, seikkaperäinen hallitusohjelma ja sitä on tarkoitus toteuttaa neljän vuoden ajan, Rauhio sanoo IS:lle.

Hallitusneuvotteluiden 180 000 euron budjetin arvioidaan ylittyvän, jos mukaan lasketaan Korpilammen tilaisuuden hintalappu.