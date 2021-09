IS: ”Erittäin vakava” – rokottamattomia uhkaa tuplatauti

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Influenssa ja korona samaan aikaan tai peräkkäin lisää vakavan taudin riskiä.

Koronan ja influenssan samaan aikaan sairastaminen voi olla hyvin vakava tilanne ainakin rokottamattomalle henkilölle. Tapauksia raportoitiin alkuvuodesta 2020, jolloin potilailla oli yhteisvaikutuksen seurauksena paljon erittäin vakavia taudinkuvia.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen varoitti koronan ja influenssan yhdistelmästä vaarallisuudesta jo vuosi sitten.

– On vaikea sanoa, mikä on kummankin viruksen rooli, mutta kansainvälisten raporttien yhteenvetona oli, että silloin on iso vakavan taudin riski, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek sanoo Ilta-Sanomille.

Influenssaa ei ole ollut pandemian aikana käytännössä missään päin maailmaa, kun kontaktit ovat olleet vähissä ja tartuntoja on estelty.

– Nyt on liikkeellä vähän rajumpi koronaviruskanta (delta), joten oletuksena on, että yhteisvaikutus voi olla vieläkin voimakkaampi, Husin infektioylilääkäri Asko Järvinen pohtii IS:ssa.

Myös peräkkäiset infektiot voivat hänen mukaansa olla hyvin ikäviä ja vakavia.

– Kun ensimmäinen infektio rikkoo limakalvon, se tekee ikään kuin tietä toiselle virukselle ja altistaa seuraavalle infektiolle.

Oma lisäkysymys on yhden influenssakauden jääminen väliin.

– Emme tiedä viruskantaa, joka tänne tulee. Emmekä tiedä ajankohtaa, jolloin se tulee. Korona ei katoa mihinkään, ja nyt kun yhteiskuntia avataan, influenssalle on tie auki. Influenssavirus löytää tiensä Suomeenkin ilman muuta, sen poissa pitämiseksi auttaisi vain täydellinen eristäytyminen Australian ja Uuden-Seelannin malliin, Järvinen sanoo.