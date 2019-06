IS: Enemmistö vastustaa polttoaineveron korotusta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansa ei tue polttoaineen verotuksen nostoa tai liikenteen satelliittivalvontaa.

Ilta-Sanomien kyselyn mukaan suomalaisten enemmistö vastustaa polttoaineveron korotusta. Myös ajatusta satelliittipaikannukseen perustuvan ajosuoritteen mukaan perittävästä autoilun verotuksesta vastustetaan. Kaupunkien ruuhkamaksut saavat kuitenkin kyselyssä niukasti enemmistön tuen. Tätä selitti ruuhkamaksujen paikoin voimakas tukeminen maaseudulla. Maksuja vastustettiin eniten pääkaupunkiseudulla.

63 prosenttia vastaajista vastusti ja 35 prosenttia kannatti polttoaineveron korotuksia. Satelliittipaikannukseen perustuvaa verotusta taas vastusti 54 prosenttia ja kannatti 37 prosenttia vastaajista. Ruuhkamaksuja kannatti 55 prosenttia vastaajista. IS huomauttaa, että ruuhkamaksuja kannatti peräti 71 prosenttia vastaajista Pohjois- ja Itä-Suomessa.

Pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallitus tavoittelee vähennyksiä liikenteen päästöihin. Hallitusohjelmaan on kirjattu 250 miljoonan euron korotus polttoaineveroon tällä vaalikaudella. Sen on laskettu merkitsevän polttoaineen litrahintojen nousua noin 6,5 sentillä. Myös kaupunkien ruuhkamaksut on kirjattu ohjelmaan.

Kokoomuksen kansanedustaja Heikki Vestman totesi keskiviikkona, että julkisuudessa olleet arviot noin 700-1000 euron vuosittaisesta keskimääräisestä ruuhkamaksusta voivat todellisuudessa nousta paikoin paljon korkeammiksi.

– Pääkaupunkiseudun MAL-suunnitelmaan sisältyvän HSL:n selvityksen mukaan Kehä III:n ulkopuolelta keskustaan pendelöivälle ruuhkamaksu tietäisi jopa 130 euron lisälaskua kuukaudessa. Ruuhkamaksun salliva laki tarkoittaa käytännössä, että ruuhkamaksu myös tullee Uudellemaalle. Vastuu on hallituksen, Vestman sanoi.

Taloustutkimus haastatteli Ilta-Sanomien toimeksiannosta 1257:ää täysi-ikäistä Suomen asukasta 10.–12.6. Kysely tehtiin internetpaneelissa, ja otos edustaa Suomen aikuisväestöä. Virhemarginaali on 2,5 prosenttiyksikköä suuntaansa.