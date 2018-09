IS: Eero Heinäluoma jättää eduskunnan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sdp:n entinen puheenjohtaja aikoo europarlamenttiin.

Eduskunnan entinen puhemies ja Sdp:n ex-puheenjohtaja Eero Heinäluoma, 63, kertoo Ilta-Sanomille päällimmäisen vaihtoehtonsa olevan pyrkiminen Euroopan parlamenttiin. Jos EU-ehdokkuus toteutuu, hän ei ole ehdolla huhtikuun eduskuntavaaleissa.

– Ajatus on yhä enemmän kulkenut siihen suuntaan, että voisin vastata kyllä, jos kutsu kuuluu, siis EU-parlamentin vaaleihin. …Puolueen puolelta sitä on toivottu ja olen luvannut sen asian vakavasti miettiä, Eero Heinäluoma sanoo IS:ssa.

– No tähän suuntaan se on kallellaan. Mutta haluan kyllä kuulla palautteen, onko kaltaiselleni ehdokkaalle kysyntää. On tässä ajatus, että voin vielä yhden repäisyn tehdä, voin ottaa vielä uuden haasteen.

Hän sanoo miettineensä EU-ehdokkuutta jo 2008 tosi vakavasti ja kertoo entisten EU-parlamentaarikoiden kuten Sari Essayahin (kd.) ja Riitta Myller (sd.) nyt rohkaisseen. Myös europarlamentissa ollut kokoomuksen Ilkka Suominen sanoi sen olevan loistava paikka entiselle puoluejohtajalle, jolla on kansainvälisiä kontakteja.

Eero Heinäluoma on ollut eduskunnassa vuodesta 2003. Sdp:n puoluesihteeri hän oli 2002-2005 ja Sdp:n puheenjohtaja 2005-2008. Valtiovarainministerinä hän oli 2005-2007. Sdp:n ryhmäjohtaja hän oli 2010-2011 ja eduskunnan puhemies 2011-2015.

Nykyisistä kansanedustajista ovat ilmoittaneet jäävänsä ensi vaaleissa pois Vesa-Matti Saarakkala (sin.), Mikko Alatalo (kesk.), Lauri Ihalainen (sd.), Kauko Juhantalo (kesk.), Timo Kalli (kesk.), Niilo Keränen (kesk.), Seppo Kääriäinen (kesk.), Maria Lohela (sin.), Riitta Myller (sd.), Lea Mäkipää (sin.), Martti Mölsä (sin.), Mats Nylund (r.), Pentti Oinonen (sin.), Mauri Pekkarinen (kesk.), Markku Rossi (kesk.), Pertti Salolainen (kok.), Lenita Toivakka (kok.), Maria Tolppanen (sd.), Tapani Tölli (kesk.), Kari Uotila (vas.), Harry Wallin (sd.) ja Stefan Wallin (r.).