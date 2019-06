IS: Britit testasivat Suomen 7.62 RK:ta ja tarkka-ampujien kivääriä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Reilun sadan miehen brittikomppania on harjoitellut Sapeli 19 -harjoituksessa Santahaminassa.

Santahaminan varuskunnassa Helsingissä on harjoitellut alkuviikolla yli 100 brittiläistä jalkaväkisotilasta. Ilta-Sanomien mukaan joukko tutustui myös suomalaisten taistelijoiden perusvarusteisiin.

Reilun sadan miehen brittikomppania Old Dozen on harjoitellut yhdessä Kaartin jääkärirykmentin varusmiesten kanssa. Komppania osallistuu Sapeli 19 -harjoitukseen Etelä-Suomen alueella. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun brittiläisiä jalkaväkijoukkoja harjoittelee Suomessa.

Brittisotilaat ovat vaikuttuneita suomalaisesta asevelvollisuusjärjestelmästä ja osa heistä pohti ääneen voisiko sellainen sopia myös Britanniaan.

Kalustoesittelyn yhtenä kiinnostavimpana osa-alueena on ollut brittien perusaseistuksen esittely.

Britit pääsivät testaamaan myös suomalaisten aseita Santahaminan ampumaradalla. Testattavina olivat uudistettu versio 7.62 RK:sta ja tarkka-ampujien käyttämä Sako TRG-42. Henkilökohtaisen aseen osalta tottumus taitaa olla toinen luonto, sillä britit pitivät omaa rynnäkkökivääriään suomalaista parempana, vaikka suomalainen on tarkempi ase.

Tarkka-ampujakivääri taas keräsi kehuja brittiläisiltä tarkka-ampujilta. He harmittelivat, etteivät saaneet ampua aseella kuin muutaman laukauksen.

Brittien osalta Sapeli 19 -harjoitus jatkuu seuraavaksi maastoon jalkautumisella ja taisteluharjoituksilla.