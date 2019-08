IS: Asiantuntijan mielestä Venäjän risteilyohjus on hulluutta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ydinkäyttöisen ohjusmoottorin kelpoisuutta ja järkevyyttä on epäilty.

Kansainväliset asiantuntijat ovat Ilta-Sanomien mukaan ruotineet viime päivinä kiivaasti tapahtumia Nenoksa-nimisellä alueella vain 500 kilometrin päässä Suomesta, kun viisi venäläistä ydinenergia-asiantuntijaa sai surmansa mystisessä räjähdyksessä.

Amerikkalaisten tiedusteluviranomaisten arvion mukaan testi saattoi liittyä 9M730 Burevestnik -nimisen kehitteillä olevan risteilyohjuksen testiin. Burevestnikin on tarkoitus olla suhteellisen matalalla lentävä ohjus, jonka työntövoiman tuottaa pieni ydinreaktori.

Ydinkäyttöisen ohjusmoottorin toteuttamiskelpoisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta on IS:n mukaan epäilty. Yhdysvaltain on kerrottu luopuneen moisen kehittelystä jo vuosikymmeniä sitten.

Ydinaseasiantuntija Ankit Panda on kertonut New York Timesille olevansa yleisesti sitä mieltä, että yritys kehittää rajoittamattoman kantaman ydinkäyttöinen risteilyohjus on hulluutta.

Rusi-tutkimuslaitoksen Venäjä-asiantuntija Mark Galeotti on puolestaan muistuttanut BBC:lle riskistä, että ohjus levittää radioaktiivisuutta kaikkialle mihin se lentää.

Hänen mukaansa nämä uudet systeemit ovat peräisin Neuvostoliiton ajoilta, ne on otettu pois hyllyltä ja annettu kehitykseen uutta rahaa.