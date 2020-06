IS: Anu Vehviläinen nousemassa puhemieheksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Entinen pääministeri Juha Sipilä ei ole ehdolla tehtävään.

Keskustan kansanedustaja Anu Vehviläinen on nousemassa eduskunnan puhemieheksi, keskustalähteet arvioivat Ilta-Sanomille.

Myös muun muassa MTV uutisilla on sama keskustalähteistä saatu tieto. Vehviläinen itse ei vielä vahvista tietoa.

– Katsotaan. Se on totta, että illalla meillä on kokous. En halua ennakoida tilannetta, eduskuntaryhmä sen valitsee ja katsotaan sitten, mikä on tilanne, Anu Vehviläinen sanoi Suomenmaalle.

Keskustan entinen pääministeri ja entinen puheenjohtaja Juha Sipilä puolestaan viestitti IS:lle, ettei hän ole ehdolla tehtävään.

– Tehtävään löytyy minua kokeneempiakin henkilöitä eduskuntaryhmästä. En ole ehdolla siihen, Sipilä sanoi IS:lle.

Keskustan eduskuntaryhmä kokoontuu valitsemaan ehdokkaansa eduskunnan puhemieheksi tänään maanantaina kello 18.

Puhemiehen vaali käydään huomenna tiistaina eduskunnan täysistunnossa.

Vehviläinen on pitkäaikainen ministeri. Hän toimii tällä hetkellä eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajana.

Puhemiehen paikka vapautuu, koska nykyinen puhemies Matti Vanhanen nimitetään huomenna aamulla valtiovarainministeriksi.