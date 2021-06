IS: Annika Saarikko punavihreässä rintamassa verokysymyksessä

Keskustajohtaja myös karsastaa palveluiden ulkoistamista yksityisen sektorin tuotettavaksi.

Porvaripuolueiden puheenjohtajista keskustan Annika Saarikko oli ainoana samaa punavihreiden puheenjohtajien eli Sanna Marinin (sd.), Li Anderssonin (vas.) ja Maria Ohisalon (vihr.) kanssa siitä, että veronkorotukset on parempi keino kuntatalouden parantamiseksi kuin leikkaukset, selviää Ilta-Sanomien kokoamista puoluejohtajien vaalikonevastauksista

– Oripään kunnan tulovero- ja kiinteistöveroprosentit eivät oleellisesti eroa maan kuntien keskiarvoisista verotasoista. Kunnilla ja muulla julkisella sektorilla on tehtäviä, jotka niiden on hoidettava siten, että kansalaisten luottamus hyvinvointiyhteiskuntaan säilyy: ikääntyneet on hoidettava niin, että heillä on arvokas vanhuus; lasten ja nuorten on saatava tasa-arvoista ja laadukasta opetusta asuinpaikasta riippumatta. Tämä korostuu koronakriisin jälkeen, Saarikko vastasi.

Hallituspuolue RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson oli samaa mieltä opposition porvaripuolueiden kanssa.

– Veroja ei pidä korottaa ellei täysin välttämätöntä. On myös yritettävä uudistaa organisaatiota niin, että se vastaa tämän päivän tarpeisiin ja on dynaaminen. Lomautuksia pitää myös välttää, ja tässä olemme onnistuneet nyt viimeiset vuodet, kirjoitti Henriksson vastauksessaan.

Saarikko oli myös melko eri mieltä väitteestä, että kuntapalveluita tulisi ulkoistaa enemmän julkiselta sektorilta yksityiselle. Täysin eri mieltä olivat odotetusti Sanna Marin ja Li Andersson. Porvaripuolueista Saarikon näkemyksen ulkoistamisen suhteen jakoivat perussuomalaisten Jussi-Halla-aho, kristillisdemokraattien Sari Essayah ja Liike Nytin Harry ’Hjallis’ Harkimo. Ulkoistamista kannattivat kokoomuksen Petteri Orpo ja RKP:n Henriksson.

– Mielestäni ei ole ratkaiseva tai ideologinen kysymys, tuottaako palvelun julkinen, kolmas sektori tai yksityinen toimija. Tärkeintä on, että ihmisille palvelut ovat edullisia, laadukkaita ja toimivia. Monien palvelujen osalta yksityinen sektori on myös välttämätön osa tarjontaa. Julkinen sektori on kuitenkin aina veronmaksajien rahojen isäntä, yksityinen on renki, vastasi Orpo.