”Irvokas tilanne” – Uudellemaalle vaaditaan parempaa rokotekattavuutta

Kansanedustajat ovat huolissaan myös Nesteen Porvoon jalostamon korjaustöistä, joihin voi osallistua tuhansia ulkomaalaisia keikkatyöläisiä.

Kokoomuksen uusmaalaisten kansanedustajien mielestä rokotusten jakelussa pitäisi painottaa vaikeimpia epidemia-alueita, kuten Uuttamaata.

Kannanotossa ovat mukana Heikki Vestman, Pia Kauma, Terhi Koulumies, Mia Laiho, Sari Multala, Sari Sarkomaa ja Kari Tolvanen.

Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän mukaan koronarokotusten alueellinen painottaminen voisi vähentää vakavia sairaalahoitoa vaativia tautitapauksia jopa 20 prosenttia.

– Hallituksen pitää kuunnella rokoteasiantuntijoita ja painottaa rokotteita Uudellemaalle, kansanedustajat katsovat.

Uudellamaalla rokotettu 12,4 prosenttia, koko maassa 14,1 prosenttia

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella väestöstä ensimmäisen rokoteannoksen on saanut vasta 12,4 prosenttia. Toissa päivänä alueella varmistettiin 508 tartuntaa.

Koko maassa ensimmäisen annoksen on saanut 14,1 prosenttia väestöstä. Esimerkiksi Itä-Savossa väestöstä on rokotettu jo 17,5 prosenttia, vaikka toissa päivänä varmistettiin vain yski tartunta.

– Tilanne on irvokas. Hallitus esittää pääkaupunkiseudulle jo ulkonaliikkumiskieltoa, mutta rokotesuojan kohdentaminen ei ole edennyt hallituksen toimiksi. Uudenmaan rokotekattavuus pitää nopeasti saada vähintään maakuntien kanssa samalle tasolle, Heikki Vestman vaatii.

Kokoomusedustajien mielestä taustalla näyttää olevan hallituksen aluepolitiikka.

Ulkomaalaistaustaisia ei pidä suosia

Sari Sarkomaan mielestä kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän esittämä rokotusjärjestyksen muuttaminen ja rokotteiden ohjaaminen pahimmille epidemia-alueille olisi erittäin perusteltua.

– Jostain syystä rokotteiden ohjaaminen esimerkiksi Uudellemaalle vaikuttaa kuitenkin olevan hallitukselle vastenmielistä ja vaikeaa, Sarkomaa ihmettelee.

Kokoomusedustajat kantavat erityistä huolta niistä ammattiryhmistä, jotka eivät työnsä vuoksi voi välttää kontakteja.

– Hoitoalan lisäksi meidän on pidettävä huolta, että myös muut yhteiskunnalle kriittiset ammattiryhmät, kuten poliisit, koulujen ja päiväkotien työntekijät sekä julkisen liikenteen kuljettajat tulevat rokotetuiksi. Sen sijaan ketään ei pidä lähteä suosimaan esimerkiksi ulkomaalaistaustan takia, kuten on väläytelty, Kari Tolvanen sanoo.

Tuhansia ulkomaalaisia keikkatyöläisiä Uudellemaalle

Kansanedustajat näkevät epidemiariskinä myös huhtikuussa alkavan Nesteen Porvoon jalostamon huoltoseisokin.

Vastaaviin jalostamon korjaustöihin on aiemmin osallistunut tuhansia ulkomaalaisia keikkatyöläisiä, jotka ovat majoittuneet ja liikkuneet laajalla alueella Uudellamaalla.

– Nesteen vahvatkaan omat terveysturvallisuussuunnitelmat eivät yksin riitä. Hallituksen ja viranomaisten on oltava hereillä. On viimeiset hetket pistää rajakontrolli kuntoon. Kaikki tulijat on pakkotestattava rajalla ennen maahanpääsyä ja on vaadittava ennakkotestitodistus. Rajoituksia on kohdistettava muun muassa yhteiskuljetuksiin, kansanedustajat vaativat.