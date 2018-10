”Irtisanomislakia on ymmärretty tahallaan väärin”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Mikael Jungnerin mukaan Suomen työmarkkinoiden jäykkyydet kaipaisivat uudistamista.

Viestintätoimisto Kreabin toimitusjohtajan, SDP:n entisen puoluesihteeri Mikael Jungnerin mukaan tahallinen väärinymmärtäminen on kiristänyt hallituksen ja ay-liikkeen välisiä suhteita syksyn aikana.

Hän kertoo ymmärtävänsä irtisanomislakiin liittyvää kiistaa sekä työnantajien että työntekijöiden näkökulmasta.

– Viime kuukausina on nähty huikea määrä väärinymmärrystä. Osa varmaan tahallista, osa tahatonta. Ja onhan se helppoa ymmärtää väärin, kun asioita tahallaan mutkistetaan. Somekampanja sikailevista yrittäjistä oli mauton ja valheellinen. Se oli omiaan ajamaan tilannetta umpikujaan, Jungner kirjoittaa Verkkouutisten blogissaan.

– Toisaalta väitteet siitä, että nyt käsillä oleva lakimuutos muuttaisi juuri mitään ovat nekin usein liioteltuja. Hallituksen myönnytyksiin vastattiin ei-kärjellä, ja esimerkiksi STTK:n johdon kompromissiesitykset jäivät varjoon, kun asiat olisi voitu tuoda esiin toisin päin painottaen. Eikä tiedonanto ainakaan selkeytä näitä asetelmia.

Jungner ehdottaa irtisanomislain säätämistä määräaikaisena, jotta sen vaikutuksia voitaisiin arvioida tarkemmin. Myös paikallista sopimista tulisi avata, sillä se on nopein keino talouselämän ketteryyden lisäämiseksi.

Hän huomauttaa, että Suomen työmarkkinoilla on edelleen paljon jäykkyyksiä, jotka kaipaisivat pikaista remonttia.

– Tämä hetki ja tulevaisuus vaativat yhteiskunnalta ketteryyttä reagoida maailman muutoksiin. Suomi on monessa ketterä, mutta työmarkkinoilla on jäykkyyttä, Jungner sanoo.

– Ainakin Helsingissä voidaan puhua jo täystyöllisyydestä, sen verran vaikeaksi uusien työntekijöiden löytäminen on monella alalla mennyt. Silti työttömyys on seitsemisen prosenttia. Rakenteissa on korjaamisen varaa.