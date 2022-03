Irpinin pormestari: Perhe kuoli silmieni edessä hyökkääjien tulessa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Perhe menehtyi kranaatinheittimen iskussa.

Nelihenkinen perhe oli BBC:n mukaan pakenemassa venäläisten tulittamasta Irpinin kaupungissa lähellä Kiovaa.

BBC:n mukaan valokuvaajan New York Timesille ottamassa erittäin ahdistavassa kuvassa perheen äiti ja kaksi lasta makaavat kuolleena jalkakäytävällä. Ukrainalaiset sotilaat yrittävät pelastaa haavoittuneen isän henkeä. New York Times on julkaissut tapahtuneesta myös videon.

Lapset olivat teini-ikäinen poika ja tytär, joka vaikuttivat noin kahdeksanvuotiailta. Perhe oli pakenemassa taisteluita matkalaukku ja muutama reppu mukanaan.

Videolla näkyy ukrainalainen sotilas seisomassa rakennuksen ulkopuolella kadulla. Yhtäkkiä näkyy ja kuuluu räjähdys. Rakennusten päälle sataa romua ja kadun peittää pölypilvi. Kun ilma alkaa selkiytyä, jonkun nähdään vetävän ukrainalaista sotilasta pois. Muut sotilaat juoksevat kadun toisella puolella ja tarkistavat maassa makaavien henkilöiden tilaa.

Associated Pressin ottamissa kuvissa näkyy siviilien ruumiit peitettynä lakanoilla.

– Perhe kuoli. Silmieni edessä kuoli kaksi pientä lasta ja kaksi aikuista, Irpinin pormestari Oleksandr Markushyn sanoi lausunnossaan CNN:n mukaan.

Irpin on ollut Venäjän armeijan voimakkaan pommituksen kohteena viime päivinä. Ukraina on syyttänyt Venäjän joukkoja tahallisesta kohdistamisesta evakuointireiteille Irpinistä.