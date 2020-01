Ylimääräiset vaalit Irlantiin

Irlannin pääministeri Leo Varadkar aikoo pyytää presidentti Michael D. Higginsiä hajottamaan maan parlamentin, kertoo Politico.

Uudet vaalit on määrä järjestää helmikuun 8. päivänä. Varadkar ennusti ennenaikaisia vaaleja jo viime viikolla Britannian EU-eroprosessin etenemisen vuoksi.

Pääministerin johtama vähemmistöhallitus on ollut vallassa opposition suurimman puolueen Fianna Fáilin tuella. Puolueiden solmima ja Brexit-epävarmuuden vuoksi jatkettu sopimus erääntuu kuluvan vuoden aikana.

Vahvan poliittisen mandaatin voittanut pääministeri Boris Johnson on viemässä Britanniaa ulos EU:sta tammikuun lopulla. Leo Varadkar arvioi myös Irlannin poliittisen tilanteen muuttuneen viime joulukuun jälkeen.

– Olemme edistyneet hyvin pääministerikauteni aikana. Mutta tiedän, ettei se riitä, sillä haluaisimme tehdä paljon enemmän, keskustaoikeistolaista Fine Gael -puoluetta johtava Varadkar kirjoittaa Twitterissä.

We’ve made some good progress since I’ve become Taoiseach. But I know it’s not enough, and we want to do much more. @FineGael has the team, the track record and the plans to build a future we can all look forward to.#LookForward pic.twitter.com/Tox3EBxHVm

— Leo Varadkar (@LeoVaradkar) January 14, 2020