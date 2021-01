Irlanti oli pari viikkoa sitten kuin Suomi, nyt 8000 tartuntaa päivässä

Irlannin koronaluvut nousivat parissa viikossa monikymmenkertaisiksi.

Irlannin koronaepidemian kehitys on ollut viimeisen parin viikon ajan suorastaan räjähdysmäistä, eikä muutoksen varmaa syytä tiedetä.

Vielä joulukuun puolivälissä Irlannissa todettiin suurin piirtein saman verran tartuntoja kuin Suomessa. Kaikki muuttui kuitenkin joulun pyhien jälkeen. Viimeisen kahden viikon aikana Irlannissa on koettu pysäyttävä ryöpsähdys, ja maan tartuntakäyrä (alla) on osoittanut lähes pystysuoraan ylöspäin. Siinä missä päivittäisiä tartuntoja oli vielä joulukuussa alimmillaan noin 250, on määrä noussut nyt jopa liki 8 000 tartuntaan päivässä.

Verkkouutiset on kertonut Irlannin shokkiluvuista aiemmin tässä jutussa. Niiden syyksi on tarjottu maailmalla jylläävä koronaviruksen uutta varianttia, joka tarttuu aiempaa herkemmin. Sciencen mukaan noin neljännes tartunnoista on nyt ollut uutta muunnosta.

Suomi on reagoinut tähän niin sanottuun brittivarianttiin ja toiseen Etelä-Afrikasta lähteneeseen muunnokseen toistaiseksi rajoittamalla lentoliikennettä. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom tiedotti tänään, että se keskeyttää Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneestä kuningaskunnasta, Irlannista ja Etelä-Afrikasta Suomeen saapuvan matkustajalentoliikenteen. Keskeytys astuu voimaan ensi viikon maanantaina ja jatkuu viikon.

”Jos emme halua seurata…”

Paheneva epidemia ja huoli virusmuunnoksesta on jo johtanut koviin sulkutoimiin muun muassa Britanniassa, Skotlannissa ja Tanskassa. Tanskassa on arvioitu, että maalla on vain kuutisen viikkoa, kunnes muunnoksesta tulee ”hallitseva”. Tanskan kansanterveyslaitos on laskenut, että koronaviruksen tartuttavuutta ilmaiseva R-luku nousee muunnoksen myötä 0,5:llä. Julkisuudessa on liikkunut tätäkin korkeampia arviota.

Oikeustieteen professori Martin Scheinin viittaa Irlantiin varoittavana esimerkkinä

– Jos emme halua seurata Irlantia, Suomen pitää toimia nyt eikä helmikuussa. En lietso paniikkia kun sanon, että tietoon perustuvalla oikea-aikaisella päättäväisellä toiminnalla nyt vältetään paniikki ja kuolemat kuukauden päästä, Scheinin toteaa Twitterissä.

Hän on jakanut Perustuslakiblogin kirjoituksensa. Siinä Scheinin toistaa Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessaan esittämänsä näkemyksen siitä, että Suomessa tarvitaan poikkeusolot ja tiukat sisä- ja ulkorajatoimet. Samalla epidemia pitäisi hänen mielestään painaa nollaan, eli siis tukahduttaa.

