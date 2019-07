Irlannissa hehkutetaan: Suomessa vangit grillaavat merta katsellen

Irlannissa halutaan ottaa oppia Suomen vankiloista.

− Suomenlinnan vankila Helsingissä on luultavasti maailman ainoa vankila, jossa sisään tulevat ihmiset ovat isompi ongelma kuin ulos lähtevät ihmiset, kirjoittaa irlantilainen Irish Times Suomen vankilajärjestelmästä kertovassa jutussaan.

Vankilan johtaja Sinikka Saarela kertoo jutussa, että Unescon maailmanperintökohteisiin kuuluvassa Suomenlinnassa sijaitseva vankila herättää turisteissa kiinnostusta. Ranskalainen France24 uutisoi viime vuonna Suomenlinnan vangeista, jotka tekevät saaren huoltotöitä muiden ihmisten joukossa.

Suomenlinnan vankilaa suojaa ainoastaan 1,5 metriä korkea aita, mutta vankilapaot ovat harvinaisia.

− Olen paennut muista avovankiloista, mutta en ole paennut täältä. En halua sotkea sitä, mitä minulla on, kommentoi Irish Timesille eräs nimettömänä pysyvä vanki.

Jutun mukaan ”vangit voivat ilta-aikaan käyttää kirjastoa, grillata ja nostella painoja katsoen kaunista Helsingin lahtea”. Suomenlinnan vankilan sanotaan olevan Suomen rangaistusjärjestelmän ”kruunun jalokivi”, jota esitellään eurooppalaisille poliitikoille Suomen EU-puheenjohtajuuskauden aikana.

Irlannin oikeusministeri Charlie Flanaganin mukaan Irlannilla olisi opittavaa Suomen vankiloista. Irlannissa 58 prosenttia vangeista tekee rikoksen kahden vuoden sisällä vapautumisesta. Suomessa vastaava luku on 40 prosenttia.

Suomen 26 vankilasta 19 on pieniä avovankiloita. Yksi kolmesta vankilapaikoista on avovankilassa. Irlannissa on kaksi avovankilaa, joissa on kaikista maan vankilapaikoista kuusi prosenttia.