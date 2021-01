Irlannin koronashokki – ”en ole koskaan nähnyt tällaista epidemiakäyrää”

Irlannissa todetaan tällä hetkellä enemmän koronatartuntoja suhteutettuna väkilukuun kuin missään muualla. Our World in Datan tietoihin viittaavan Independentin mukaan Irlannissa todettiin maanantaina liki 1 230 uutta tartuntaa miljoonaa asukasta kohden. Seuraavaksi eniten tartuntoja väkilukuun suhteutettuna todettiin Israelissa ja Britanniassa. Niiden luvut jäivät kuitenkin noin 870 ja 850 tartuntaan miljoonaa asukasta kohden.

Irlannin kehityksestä tekee erityisen pysäyttävää sen nopeus. Vielä joulukuussa maassa oltiin Suomen tartuntamäärissä ja uusia tapauksia todettiin alimmillaan vain hieman yli 200 päivässä. Sitten tartuntamäärät räjähtivät ja nousivat vain parissa viikossa jopa noin 8 000 uuteen tartuntaan päivässä. Näistä huippuluvuista on nyt tultu alaspäin, ja raivokas nousu näyttää taittuneen. Tartuntoja todettiin maanantaina kuitenkin yhä noin 5 000.

Irlannin tilanteen nopeaa käännettä on kauhisteltu.

– En ole koskaan nähnyt tällaista epidemiakäyrää, Yhdysvaltain tartuntatautiviraston entinen johtaja, tohtori Tom Frieden toteaa Twitterissä.

Hänen mukaansa kyse on ”Britanniassa ja Irlannissa kulovalkean tavoin” leviävästä koronaviruksen entistä tarttuvammasta B.1.1.7-variantista.

– Jos se leviää tänne, tulee jo ennestään pahasta tilanteesta entistä pahempi, Frieden sanoo.

Muutkin asiantuntijat ovat uumoilleet virusmuunnoksen olevan Irlannin koronashokin takana. Variantin osuuden uusista todetuista tartunnoista on kerrottu nousseen nopeasti jo noin 45 prosenttiin.

Maailman terveysjärjestö WHO on kuitenkin eri mieltä. Irlantilainen WHO-johtaja, tohtori Mike Ryan kertoi maanantaina toimittajille, että koronapiikki on variantin sijasta seurausta siitä, miten paljon ihmiset tapasivat toisiaan joulun pyhinä.

– Uudet variantit eivät ole toimineet tartuntojen kasvun moottorina, Ryan sanoi Irish Timesin mukaan.

Entistä tarttuvammin leviävät brittiläinen ja eteläafrikkalainen koronamuunnos ovat tästä huolimatta johtaneet jo toimiin ympäri Eurooppaa. Esimerkiksi Saksan liittokansleri Angela Merkein on kerrottu kannattavan nyt 8-10 viikon kovia sulkutoimia. Tanskassa taas ryhdyttiin ennakoivasti yhteiskunnan sulkuun, jotta maassa jo leviävä brittimuunnos pysyisi aisoissa.

I've never seen an epi curve like this. The B.1.1.7 variant is spreading like wildfire in the UK and Ireland. If it spreads here, it will make an already-bad situation even worse. pic.twitter.com/VZB5BPm5om

— Dr. Tom Frieden (@DrTomFrieden) January 11, 2021