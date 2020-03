Iranissa tanssitaan videoilla koronaa vastaan

Koronavirusepidemian piinaamassa Iranissa terveydenhuollon ammattilaiset ovat alkaneet kamppailla virusta vastaan kekseliäällä tavalla.

Lääkärit ja hoitajat ovat jakaneet sosiaalisessa mediassa videoita, joilla he tanssivat työasuissaan sairaaloissa ja terveysasemilla.

Videoiden tarkoituksena on nostaa mielialoja ja jakaa tietoa käsihygieniasta sekä suojautumiskeinoista.

Lääkintähenkilöstön kerrotaan uhmaavan Iranin viranomaisia, joiden väitetään painostavan terveydenhuollon ammattilaisia vaikenemaan epidemiasta.

Epidemian pelätään olevan Iranissa paljon pahempi kuin virallisesti on kerrottu. Virallisten tietojen mukaan tautiin oli sairastunut keskiviikkoon mennessä lähes 3 000 ihmistä ja siihen oli kuollut yli 90 ihmistä.

Eri asiantuntija-arvioiden mukaan kuolleita oli jo viime perjantaina ainakin 210. Myös tartuntoja uskotaan olevan paljon enemmän. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä.

Myös monien iranilaispäättäjien, heidän avustajiensa ja korkeiden virkamiesten kerrotaan sairastuneen ja kuolleen virukseen.

Doctors and nurses in #Iran are lifting the morale of #COVID19 patients through the medium of dance. pic.twitter.com/udLYipbG09

Something to lift the spirits in these dark times: Iranian medical professionals working hard to beat #coronavirus are posting videos of themselves dancing. It’s also a show of defiance to authorities, who have been bullying them in an effort to shut them up. #inspiring #Iran pic.twitter.com/GkVq4dCcV3

— IranWire (@IranWireEnglish) March 4, 2020