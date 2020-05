Iranissa sisäinen taistelu – koronalukuja kaunistellaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hallitus ja vallankumouskaarti ovat erimielisiä tavasta hillitä viruksen leviämistä.

Iranin presidentti Hasan Ruhanin hallinto käy sisäistä valtataistelua Iranin vallankumouskaartia vastaan maata piinaavan koronaepidemian hallintastrategiasta, kertoo uutissivusto Business Insider.

Vallankumouskaarti on Iranin hengellisen johtajan Ali Khamenein liittolainen, ja sillä on omat maa-, meri- ja ilmavoimat sekä tiedustelupalvelu. Kaartilla on vahva sosiaalinen, poliittinen, sotilaallinen ja liiketaloudellinen asema.

Valtataistelu on kärjistynyt kahden sotilaallisen onnettomuuden myötä. Tammikuussa vallankumouskaarti ampui ukrainalaisen matkustajakoneen alas. Viime sunnuntaina vallankumouskaartin laivasto ampui vahingossa sotaharjoituksissa ohjuksella omaa alustaan.

Koronavirus on levinnyt laajalle Iranissa. Maan terveydenhuoltojärjestelmän kerrotaan romahtaneen ja kuolemantapausten kasvaneen hallitsemattomasti. Iran on kuitenkin ilmoittanut 14. toukokuuta mennessä ainoastaan 114 533 vahvistetusta koronatartunnasta ja 6 854 kuolemasta.

Business Insiderin lähteiden mukaan todelliset luvut ovat paljon suuremmat.

– Iranin hengellinen johtaja Ali Khamenei ja vallankumouskaarti ovat vähätelleet koronaongelmaa alusta alkaen, kertoo nimettömänä esiintyvä hallinnon tiedusteluvirkailija.

– Ruhanin hallitus on yrittänyt saada koronatilannetta hallintaan käyttämällä terveysministeriön laajoja verkostoja hillitäkseen viruksen leviämistä. Tietojemme mukaan hallitus ja Ali Khamenein hallitsemat ryhmittymät ovat kuitenkin ajautuneet valtataisteluun keskenään, virkailija kertoo.

Iran oli taloudellisesti tukalassa tilanteessa jo ennen koronaepidemiaa Yhdysvaltain maalle asettamien pakotteiden vuoksi. Koronan vuoksi toimeenpannut sulku- ja rajoitustoimet pahensivat tilannetta entisestään.

Toisen nimettömänä esiintyvän lähteen mukaan Ali Khameneille uskolliset turvallisuusvirkailijat pakottivat hallituksen löysentämään rajoituksia, minkä seurauksena tartuntojen määrä nousi huhtikuussa.

Kolmannen lähteen mukaan Iranin julkaisemiin tilastoihin pitää suhtautua epäillen, koska vallankumouskaarti ei osallistu raportointiin ja pyrkii todennäköisesti estämään muiden toimijoiden raportointia kaunistellakseen lukuja.

– Vallankumouskaartin johto pitää koronaepidemiaa kansallisen turvallisuuden asiana. Liian suuret tartuntamäärät saavat Iranin näyttämään kyvyttömältä ja heikolta Yhdysvaltain painostuksen edessä.

Ruhanin vaikutusvalta lisääntynyt

Iranin talouden uskotaan romahtavan vielä pahemmin koronaepidemian jatkuessa.

Nimettömänä esiintyvän öljyteollisuuteen erikostuneen analyytikon mukaan Ruhanin hallitus kärsii öljyn hintojen romahduksesta enemmän kuin vallankumouskaarti.

– Vallankumouskaartilla on rinnakkainen hallinto ja talous Iranissa. Hallitus sen sijaan luottaa perinteiseen verotukseen ja tulojen budjetointiprosesseihin, jotka ovat riippuvaisia öljymarkkinoiden tilasta. Vallankumouskaartilla on paljon enemmän liikkumavaraa varojen keräämisessä ja käyttämisessä, koska se käyttää muita keinoja.

– Ruhanin hallitus, joka kontrolloi valtion ministeriöitä ja virallisia asevoimia sekä tiedustelupalveluita, on siten talous- ja turvallisuuspoliittisesti epäedullisessa asemassa vallankumouskaartiin verrattuna.

Useiden eri lähteiden mukaan tammikuussa sattunut matkustajakoneen turma ja viime sunnuntainen ohjusvahinko sotaharjoituksissa ovat antaneet Ruhanille enemmän vaikutusvaltaa ajaa hallituksensa toimintalinjaa koronatilanteen hoitamisessa.

– Tapaukset ovat antaneet Ruhanille mahdollisuuden väittää, että vallankumouskaarti ei suoriudu kansainvälisitä velvoitteistaan eikä kykene kunnolla vastamaan koronan aiheuttamaan tilanteeseen, nimettömänä esiintyvä tiedusteluvirkailija arvioi.