Iranin uusi avaruuspuku olikin 20 euron naamiaisasu

Iranin tietotekniikkaministerin kuva herättää huvitusta.

Iranin tieto- ja viestintäteknologiasta vastaava ministeri Mohammad-Javad Azari Jahromi julkaisi hiljattain Twitterissä kuvan Iranin lipulla varustetusta ”avaruuspuvusta”. Hän ryyditti tviittiään hashtagilla ”valoisa tulevaisuus”.

Sosiaalisen median käyttäjät huomasivat kuitenkin varsin nopeasti, että kyseessä oli todellisuudessa naamiaisasu. Asiasta tässä kertovan Al Arabiyan mukaan puvun saa esimerkiksi Amazonin verkkokaupasta noin 20 euron hintaan.

Kenties vielä nolomman julkaisusta tekee se, että ministerin kuvan puvussa on ollut alun perin Yhdysvaltain avaruushallinto Nasan tunnus ja Yhdysvaltain lippu. Ne on kuitenkin poistettu ja toiseen hihaan on lisätty Iranin lippu. Amerikkalaistunnusten ääriviivat näkyvät kuitenkin yhä selvästi.

– Jahromin tviitti tarjoaa tosin jonkin verran viihdettä (pääasiassa koska sen täydellisessä yhdistelmässä epäpätevyyttä ja ylimielisyyttä tiivistyvät Iranin saavutukset monissa asioissa), RAND Corporation -ajatushautomon tutkija Ariane Tabatabai toteaa.

Mohammad-Javad Azari Jahromi, the former intelligence officer, who is currently Minister of Information & Communications Technology in #Iran claimed that it's the Iranian #astronaut suit image. While it's a kids costume which available at #amazon for $23.https://t.co/oeGp9ugC7F https://t.co/0uoi0RkHg0 pic.twitter.com/qijZbYBA9G — Ahmad Batebi (@radiojibi) February 4, 2020

Fabian is right. Jahromi’s tweet does provide for some entertainment (mostly because of its the perfect marriage of incompetence and hubris, which really summarizes the Islamic Republic’s track record on many issues) but there’s something real here and it’s worth taking note: https://t.co/2myN14zoHn — Ariane Tabatabai (@ArianeTabatabai) February 4, 2020