Iranin ulkoministeri vastaa USA:lle: Nyt janotaan sotaa

Iranin ulkoministeri Javad Zarifin mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin johtama ”B-ryhmä” janoaa Irania vastaan sotaa. Zarif kirjoittaa asiasta Twitterissä USA:n asetettua uusia pakotteita Irania vastaan.

Zarifin määrittelemään B-ryhmään kuuluvat muun muassa Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden neuvonantaja John Bolton ja Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu. Yhdysvaltain ja Iranin suhteet kiristyivät kesäkuun lopussa, kun Yhdysvallat raportoi Iranin ampuneen miehittämättömän amerikkalaislennokkin alas kansainvälisessä ilmatilassa.

Yhdysvallat asetti maanantaina uusia pakotteita Irania vastaan välikohtauksen seurauksena. Pakotteiden on tarkoitus rajoittaa Khamenein ja tämän lähipiirin rahaliikennettä.

Nyt Iranin ulkoministeri vastaa suoraan Donald Trumpin lausuntoon, jossa hän kehotti muita maita suojelemaan omaa öljykuljetustaan ​​Lähi-idässä sen sijaan, että Yhdysvallat suojelisi heitä.

– Donald Trump on 100-prosenttisen oikeassa, ettei Yhdysvalloilla ole mitään asiaa Persianlahdelle. Joukkojen poistaminen on täysin linjassa Yhdysvaltain ja maailman etujen kanssa. Mutta nyt on selvää, ettei B-ryhmä ole huolissaan Yhdysvaltain edusta – He halveksivat diplomatiaa ja janoavat sotaa, Javad Zarif tviittaa tilillään.

.@realDonaldTrump is 100% right that the US military has no business in the Persian Gulf. Removal of its forces is fully in line with interests of US and the world. But it's now clear that the #B_Team is not concerned with US interests—they despise diplomacy, and thirst for war.

— Javad Zarif (@JZarif) June 24, 2019