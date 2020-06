Iranin uhka ulottuu Suomeen USA:n ministeriön kartassa

Yhdysvaltojen ulkoministeriö varoittaa Irania koskevan YK:n asevientikiellon mahdollisen päättymisen seurauksista.

Mikäli kielto päättyy lokakuussa, merkitsee se ulkoministeri Mike Pompeon mukaan sitä, että Iran voi hankkia venäläisen Su-30:n tai kiinalaisen J-10:n kaltaisia hävittäjäkoneita ja uhata niillä Euroopan ja Aasian valtioita.

– Eurooppa ja Aasia voisivat olla Iranin tähtäimessä näillä erittäin vaarallisilla lentokoneilla. Yhdysvallat ei anna tämän tapahtua, Mike Pompeo toteaa.

Ulkoministerin tviittiä on ryyditetty alla olevalla karttakuvalla. Siinä kuvataan mainittujen hävittäjien toimintaetäisyyksiä. Su-30:n kohdalla kehä sulkee sisäänsä myös eteläistä Suomea.

Kuvalle on irvailtu sosiaalisessa mediassa, eikä moni tunnu ottaneen sitä vakavasti. Kartan pienessä präntissä nimittäin muun muassa huomautettaan, että kyse on hävittäjien valmistajien mainostamista maksimilentoetäisyyksistä ja vieläpä yhteen suuntaan.

Iranin asevientikiellon on määrä päättyä lokakuun 18. päivänä. Yhdysvallat on kuitenkin pyrkinyt suostuttelemaan muita YK:n turvallisuusneuvoston jäsenvaltioita sopimaan uudesta sulusta.

If the @UN Arms Embargo on Iran expires in October, Iran will be able to buy new fighter aircraft like Russia’s SU-30 and China’s J-10. With these highly lethal aircraft, Europe and Asia could be in Iran’s crosshairs. The U.S. will never let this happen. pic.twitter.com/OwV1gHFjrk

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 23, 2020