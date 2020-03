Iran väittää virustoimiensa helpottavan parissa viikossa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Presidentti Hassan Rouhani haluaa saada maan talouden raiteilleen.

Iranin presidentti Hassan Rouhani odottaa koronavirustoimien hellittävän pian ja haluaa saada maan talouden takaisin raiteilleen, Al Jazeera uutisoi.

Virustoimilla tarkoitetaan esimerkiksi etäisyyden pitämistä muihin ihmisiin. Rouhanin mukaan tällaisten toimien helpottamiseen saatetaan ryhtyä 2-3 viikon päästä.

Presidentti on huolissaan maan taloudellisesta tilasta ja haluaa palauttaa sen normaaleihin uomiinsa. Televisiopuheessaan presidentti esitti ”vastavallankumouksellisia” syyllisiksi taloudellisen tuotannon sulkemisyrityksiin.

Iranin tilanne on ollut tähän asti yksi maailman pahimmista Italian ja Kiinan ohella. Maan terveydenhuolto on kriisissä, minkä lisäksi maan taistelua koronaa vastaan ovat hidastaneet talouspakotteet. Pakotteet ovat vaikeuttaneet lääkinnällisten tarvikkeiden hankkimista ulkomailta.

Iranin terveysministeriön antaman viimeisimmän tiedon mukaan koronavirukseen on kuollut maassa 1 685 ja tartunnan on saanut 20 610 ihmistä. Virustaudista parantuneita on maassa 7 931.