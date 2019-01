Arno Rydman: Iranin pelko jättää USA:n Syyriaan

Arno Rydman on Verkkouutisten toimittaja.

Isisin lyöminen ja kurdien suojeleminen ovat virallisesti tärkeimmät syyt amerikkalaisjoukkojen läsnäoloon maassa.

Useat merkit viittaavat siihen, että Yhdysvaltain joukot jäävät Syyriaan vielä pitkäksi aikaa, jotta Iranin vaikutusvalta ei pääsisi kasvamaan sisällissodan repimässä maassa.

Yhdysvaltain Syyria-politiikka on ollut viime aikoina vähintäänkin sekavaa. Ennen joulua presidentti Donald Trumpin kerrottiin vetävän USA:n joukot Syyriasta. Tämä aiheutti liittolaismaissa huolta ja epävarmuutta.

Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden neuvonantaja John Bolton kuitenkin ilmoitti tammikuun alussa, että Yhdysvallat pysyy Syyriassa niin kauan, että ISIS on lyöty kokonaan ja maan kurdijoukkojen turvallisuus on taattu. USA haluaa takuut siitä, että Turkki ei hyökkää kurdien kimppuun, kun Yhdysvaltain joukot aikanaan poistuvat.

Boltonin kerrotaan myös luvanneen turkkilaisille ulko- ja puolustushallintojen virkamiehille, että Yhdysvallat jättäisi osan joukoistaan Al-Tanfin tukikohtaan, joka sijaitsee lähellä Jordanian rajaa sekä Iranin, Irakin ja Syyrian pääkaupungit yhdistävää valtatietä. Iran tukee Bashar al-Assadin hallitusta ja kuljettaa tietä pitkin aseita Damaskokseen.

Yhdysvaltain yksi tärkeä tavoite Syyriassa on pyrkiä ajamaan Iranin asevoimat ja sen tukemat liittolaiset ulos maasta.

On kuitenkin hyvin todennäköistä, että Iran ei hätkähdä yhdestä amerikkalaisesta tukikohdasta ja vetäydy Syyriasta sen vuoksi.

Siten amerikkalaisjoukkoja jäisi Boltonin suunnitelman toteutuessa todennäköisesti hyvin pitkäksi aikaa Syyriaan.

Vaikka Isisin lyöminen ja kurdien suojeleminen ovat virallisesti tärkeimmät syyt amerikkalaisjoukkojen pitämiselle maassa, pelko Iranin vaikutusvallan kasvusta Syyriassa ja yleisesti Lähi-idässä näyttää painavan vaakakupissa lähes yhtä paljon.

Toistaiseksi on kuitenkin epäselvää, mitä presidentti Trumpin hallinto aikoo ja haluaa. On mahdollista, että tiedotuslinja amerikkalaisjoukkojen vetäytymisen aikataulusta on tarkoituksella epämääräinen.

Siten voidaan lyödä kaksi kärpästä yhdellä iskulla: liittolaisia rauhoitellaan vakuuttamalla, että USA ei vetäydy hätiköidysti. Samalla Trump voi sanoa toteuttavansa jo pidemmän aikaa esillä pitämänsä joukkojen vetämisen Syyriasta.

