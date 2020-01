Irania kehotetaan kantamaan vastuu matkustajalentokoneen pudottamisesta.

Iran myönsi lauantaiaamuna pudottaneensa ”tahattomasti” ukrainalaisen matkustajalentokoneen Teheranissa keskiviikkona. Onnettomuudessa sai surmansa 176 ihmistä.

Nyt kansainvälinen yhteisö kehottaa Irania ottamaan täyden vastuun onnettomuudesta.

– Odotamme Iranin olevan valmis kokonaisvaltaiseen ja avoimeen selvitykseen, saattaamaan syylliset vastuuseen, palauttamaan uhrien ruumiit, maksamaan korvauksia sekä esittämään anteeksipyyntönsä virallisia diplomaattisia kanavia pitkin, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky kirjoittaa Facebook-päivityksessään. Asiasta uutisoi New York Times.

Lentokoneen matkustajista 57 oli kanadalaisia. Maan pääministeri Justin Trudeaun mukaan Kanada aikoo ottaa ”keskeisen roolin” onnettomuuden selvityksessä.

Myös 17 ruotsalaista menehtyi onnettomuudessa.

– Suhtaudun hyvin vakavasti Iranin julkistamaan tietoon. Se että kone on ammuttu alas on hirveää ja kauhistuttavaa. Siviilikoneen pudottaminen – riippumatta siitä, oliko teko tahallinen tai ei – on tuomittava teko, josta Iranin on otettava täysi vastuu, myös suhteessa siitä kärsineisiin, Ruotsin pääministeri Stefan Löfven sanoo tiedotteessa.

Löfvenin mukaan uhrien kotimaat perustivat perjantaina ulkoministeritason työryhmän tilanteen selvittämiseksi.