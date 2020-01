Iranin mukaan USA aloitti sodan – ”vastaamme samalla mitalla”

Iran uhkaa vastaavansa iskuilla sotilaskohteisiin.

Iranin ylimmän johdon sotilaallinen neuvonantaja Hossein Deghan sanoi sunnuntaina, että Iran vastaa sotilaallisesti vaikutusvaltaisen kenraali Qassim Suleimanin kuolemaan. Yhdysvallat surmasi Suleimanin ilmaiskulla Irakissa.

– Vastauksemme on varmasti sotiaallinen ja sotilaskohteita vastaan, Iranin ylimmän johtajan ajatollah Ali Khamenein sotilasneuvonantaja Dehghan sanoo CNN:n haastattelussa.

Entinen puolustusministeri Dehghan on Iranin ylimmän johtajan, ajatollah Ali Khamenein tärkein sotilaallinen neuvonantaja ja erittäin lähellä korkeinta johtajaa.

Dehghan sanoo, että Iran ei ole hakeutunut sotaan Yhdysvaltojen kanssa.

– Se oli Amerikka, joka aloitti sodan. Siksi heidän tulee hyväksyä asianmukaiset reaktiot toimiinsa. Ainoa asia, joka voi päättää tämän sodan ajanjakson, on se, että amerikkalaiset saavat iskun, joka on yhtä suuri kuin heidän tekemänsä isku.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump varoitti Twitterissä Irania iskemästä Yhdysvaltoja vastaan. Yhdysvallat on presidentin mukaan Iranin hyökätessä valmis iskemään välittömästi yhteensä 52 iranilaiskohteeseen.

– He hyökkäsivät kimppuumme & me iskimme takaisin. Jos he hyökkäävät uudelleen, mitä kehottaisin vahvasti heitä olemaan tekemättä, me tulemme iskemään heihin kovempaa kuin heitä koskaan on isketty, Trump sanoi sunnuntaina aamulla.