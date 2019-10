Iranin mukaan kaksi ohjusta on iskenyt sen tankkeriin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Säiliöalus oli alla sadan kilometrin päässä Saudi-Arabian rannikosta väitetyn iskun tapahtuessa.

Iranin mukaan sen öljysäiliöalus on joutunut ohjuksiskun kohteeksi Saudi-Arabian satamakaupungin Jeddan lähellä. Iskun kerrotaan aiheuttaneen öljyvuotoa tankerista. Financial Timesin mukaan mahdollinen isku on herättänyt huolta Persianlahden meriturvallisuudesta.

Sabiti-säiliöaluksen omistavan iranilaisyhtiön mukaan alukseen osui kaksi ohjusta kello 5:00 ja 5:20 paikallista aikaa. Ohjukset vahingoittavat aluksen kahta pääsäiliötä ja aiheuttivat öljyvuodon Punaisellemerelle.

Säiliöaluksen tilanne on kuitenkin yhtiön ilmoituksen mukaan vakaa. Iranin valtion tiedotusvälineiden mukaan säiliöalus oli alle sadan kilometrin päässä saudiarabialaisesta Jeddan satamakaupungista.

Valtion tiedotusvälineiden mukaan laivan tekniset asiantuntijat etsivät räjähdyksen syitä, mutta heidän mielestään se oli terrori-isku, FT kertoo. Tankkerin on tällä hetkellä vakaa ja miehistö on turvassa.

Iranin viranomaiset eivät ole vielä kommentoineet tapahtunutta. Brent-raakaöljyn hinta nousi tapahtuman jälkeen 2,1 prosenttia 60,36 dollariin tynnyriltä.