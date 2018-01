Iranissa mellakoidaan kuudetta päivää, lisää kuolonuhreja

Uskonnollisen johtajan mukaan maan viholliset käyttävät rahaa, aseita ja politiikkaa ongelmien lietsomiseksi.

Viime torstaina puhjenneet mellakat ovat jatkuneet Iranissa. Yön mielenosoituksissa kuoli ainakin yhdeksän ihmistä, kertoo BBC.

– Viime päivinä Iranin viholliset ovat käyttäneet rahaa, aseita ja politiikkaa ongelmien lietsomiseksi, Iranin korkein uskonnollinen johtaja ajatollah Ali Khamenei jyrisi lausunnossaan.

Yli 450 ihmistä on pidätetty maan pääkaupungissa Teheranissa viikonlopun jälkeen.

Helsingin yliopiston Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusolan mukaan protestien taustalla on hintojen nousu ja ihmisten köyhtyminen. Myöhemmin mukaan on tullut myös erilaisia poliittisia vaatimuksia.

– On vaadittu presidentti Hassan Rouhanin ja ajatollah Ali Khamenein eroa, koko järjestelmän kaatamista ja jopa paluuta shaahin ajan Iraniin, eli hyvin radikaaleja poliittisia vaatimuksia on ollut mukana. Toistaiseksi on epäselvää, kuinka keskeisiä ja laajalle levinneitä nämä vaatimukset ovat, Juusola pohtii Ylellä.

– Valtaapitävien korruptio ja kasvava eriarvoisuus suututtavat kansaa. Vuoden 1979 islamilaisen vallankumouksen piti luoda oikeudenmukainen yhteiskunta, mutta tämä tavoite on epäonnistunut täysin, toteaa Iran-tutkija Alireza Nader CNN:llä.

Vaikka uudet protestit ovat olleet laajoja, eivät ne ainakaan toistaiseksi vedä vertoja vuoden 2009 niin kutsutulle vihreälle liikkeelle, joka tempaisi mukaansa miljoonia iranilaisia. Silloin kritiikki kohdistui presidentinvaalien tulosta ja presidentti Mahmoud Ahmadijenadia kohtaan.

Nyt järjestetyt protestit ovat olleet hajanaisempia eikä niillä ole ollut selkeää johtoa.