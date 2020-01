Iranin kerrotaan siivonneen turmakoneen syöksypaikan

CBS-uutiskanava kertoo lähettäneensä kuvausryhmän Ukraine International Airlines -lentoyhtiön Boeing 737 -koneen turmapaikalle Iranin pääkaupunki Teheranin länsipuolelle.

Paikallisten mukaan lähes kaikki matkustajakoneen osat oli poistettu paikalta torstain aikana.

– Rojunkerääjät koluavat nyt paikkaa puhtaaksi. Ei minkäänlaisia turvatoimia. Aluetta ei ole eristetty. Ei merkkiäkään onnettomuustutkijoista, CBS Newsin kirjeenvaihtaja Elizabeth Palmer kirjoittaa Twitterissä.

Iran on kiistänyt jyrkästi väitteet, joiden mukaan maan ilmatorjunta olisi ampunut ukrainalaiskoneen alas vahingossa. PS752-lento nousi ilmaan noin neljä tuntia Iranin tekemän ohjushyökkäyksen jälkeen. Kaikki 176 matkustajaa ja miehistön jäsentä kuolivat lentoturmassa.

The Guardian -lehti kertoo paikallisten asukkaiden kuulleen kaksi ”hyvin voimakasta ääntä” Parandakin varuskunnan suunnasta hieman ennen koneen maahansyöksyä. Tukikohtaan on sijoitettu Iranin vallankumouskaartin 23. divisioona.

Yhdysvaltain tiedustelutietojen mukaan kone olisi ammuttu alas kahdella 9K330 Tor -ilmatorjuntajärjestelmän ohjuksella. Kanada ja Britannia vahvistivat väitteen torstaina omiin tiedustelutietoihinsa vedoten.

CBS crew just visited the #Ukrainian airlines crash site west of Tehran. Nine am local time. Virtually all pieces of the plane were removed yesterday – say locals. Scavengers now picking site clean. No security. Not cordoned off. No sign of any investigators. pic.twitter.com/hhNJyokhjq

— Elizabeth Palmer (@elizapalmer) January 10, 2020