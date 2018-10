Iran on päässyt luultua lähemmäs ydinasetta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Uuden raportin mukaan osa ydintutkimukseen käytetystä laitteistosta on voitu piilottaa eri puolille Irania.

Iranin ydinohjelmasta paljastuneiden tietojen mukaan maan ydinaseohjelmaa kehitettiin huomattavasti aiemmin uskottua pidemmälle.

Institute for Science and International Security -ajatuspajan julkaisema selvitys nojaa pitkälti Israelin tiedustelupalvelu Mossadin tekemään operaatioon vuoden alussa. Raportin laatimiseen on osallistunut myös YK:n atomienergiajärjestö IAEA:n johdossa työskennellyt Olli Heinonen.

Mossadin agentit murtautuivat New York Timesin mukaan tammikuun 31. päivänä Iranin pääkaupungissa Teheranissa sijaitsevaan varastorakennukseen, johon oli säilötty ydinohjelmaan liittyviä salaisia dokumentteja. Ryhmä murtautui useisiin kassakaappeihin ja sai vietyä Israeliin noin 50 000 sivua ja yli 160 CD-levyä salaista materiaalia.

Iranin kerrotaan siirtäneen ydinaseohjelmaa koskevia tietoja kyseiseen varastoon vuonna 2015 solmitun ydinsopimuksen jälkeen.

Ajatuspajan raportin mukaan Iran on suorittanut Parchinin sotilastukikohdassa kerrottua enemmän ydinasehankkeeseen liittyviä räjäytyskokeita.

”Puolustusinnovaation ja -tutkimuksen osasto” oli myös ehtinyt kokeilla tekniikkaa, jolla ydinräjähdyksessä tarvittava ketjureaktio saadaan käynnistettyä. Tutkimustyö ilmeisesti hajautettiin myöhemmin muihin laitoksiin.

Iranin nykyinen presidentti pelkäsi salaisen ohjelman paljastumista

Iran ilmeisesti keskeytti ydinohjelman hetkellisesti vuonna 2004, sillä maa pelkäsi länsimaiden tiedustelupalveluiden ja IAEA:n pääsevän salaisen hankkeen jäljille.

Maan nykyinen presidentti Hasan Ruhani toimi tuolloin ylimmän johtajan turvallisuusneuvonantajana. Ruhanin kerrotaan olleen huolissaan kansainvälisistä pakotteista tai sotilastoimista, jotka voisivat seurata kohupaljastusta.

Tutkimusta jatkettiin hajautetummin salamyhkäisen ”Projekti 110:n” puitteissa, ja teoreettinen työ siirrettiin asevoimilta yliopistojen vastuulle.

– Parchinissa tehdyt testit vaikuttavat olleen paljon laajempia verrattuna IAEA:n vuonna 2015 tekemään arvioon. Tuolloin käsitys oli, ettei ohjelma ollut edennyt tieteellistä tutkimusta tai tiettyjen teknisten kyvykkyyksien hankkimista pidemmälle, raportissa todetaan.

On epäilty, että Parchinissa käytetty laitteisto on varastoitu tai siirretty muualla maassa sijaitseviin kohteisiin. Talouspakotteiden ja vientirajoitusten vuoksi vastaavan materiaalin hankkiminen uudelleen olisi äärimmäisen haastavaa.

– Tämä herättää tärkeän kysymyksen: missä laitteisto on tällä hetkellä? Jos Iran ei todista tuhonneensa laitteistoa, tulisi kuvamateriaalin perusteella aloittaa uusia valvontatoimenpiteitä, raportissa sanotaan.