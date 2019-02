Iranin kenraali uhoaa: Voimme tuhota Israelin kolmessa päivässä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vallankumouskaartin kakkosmiehen mukaan USA ei ennättäisi tositilanteessa Israelin apuun.

Iran on kehittänyt ”strategisia suorituskykyjä”, joiden avulla se pystyy tuhoamaan Israelin, kertoo vallankumouskaartin varakomentaja, prikaatikenraali Hossein Salami.

– Me varoitamme Israelia. Jos uusi sota syttyy, se päättyy heidän tuhoonsa, kenraali Salami sanoi Mashadin kaupungissa järjestetyssä konferenssissa.

Asiasta kertoo uutissivusto The Times Of Israel.

– Iran on varoittanut sionistista hallintoa leikkimästä tulella, koska heidät tuhotaan ennen kuin USA ehtii apuun.

– Sodan syttyessä Israel lyötäisiin kolmessa päivässä, eivätkä he löytäisi tarpeeksi hautapaikkoja kuolleilleen.

Israelin ja Iranin johtajat ovat uhitelleet toisilleen viime aikoina kovin sanoin sen jälkeen, kun Israelin puolustusvoimien ja Iranin asevoimien välillä sattui yhteenottoja Israelin ja Syyrian rajalla.

Verkkouutiset kertoo asiasta tässä. Iran tukee Syyrian sisällissodassa Syyrian hallitusta.

Israelin puolustusvoimat kertoi tehneensä useita ilmaiskuja tammikuun lopulla Syyriasta käsin toimivia Iranin joukkoja vastaan. Toimien kerrotaan olleen vastaus Iranin Golanille ampumaan ohjukseen. Israel kertoo ohjuspuolustuksensa torjuneen iranilaisraketin.

Syyriassa on paljon Iranin asevoimien ja vallankumouskaartin sotilaita. Israelin ase- ja ilmavoimat ovat tehneet Syyriassa viime vuosina satoja iskuja Iranin sotilaskohteisiin. Israelin tavoite on estää Irania kasvattamasta vaikutusvaltaansa Syyriassa.