Iranin joukot valtaavat videolla rahtialuksen

Yhdysvaltain asevoimat on julkaissut videon torstaina sattuneesta välikohtauksesta Persianlahdella.

Iranin erikoisjoukkojen väitetään vallanneen hetkellisesti Liberian lipun alla kulkeneen öljytankkerin strategisesti tärkeän Hormuzinsalmen tuntumassa.

Joukot laskeutuvat mustavalkoisella videolla Sikorsky SH-3 Sea King -helikopterista MT Wila -aluksen kannelle. NBC:n mukaan kyseiset helikopterit kuuluvat Iranin laivaston kalustoon.

– Iranin joukot, mukanaan kaksi laivaa ja Sea King -helikopteri, ottivat haltuunsa Wila-nimisen laivan kansainvälisellä merialueella, Yhdysvaltain asevoimat kirjoittaa Twitterissä.

Iranin hallinto tai MT Wilan omistava kreikkalaisyhtiö IMS SA eivät ole kommentoineet tapausta.

Arviolta 20 prosenttia maailman raakaöljystä kulkee Hormuzinsalmen läpi.

Today in international waters, Iranian forces, including two ships and an Iranian "Sea King" helicopter, overtook and boarded a ship called the 'Wila.' pic.twitter.com/455UQ5jwHT

— U.S. Central Command (@CENTCOM) August 12, 2020