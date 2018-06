Iranin johtaja Ajatollah Khamenei: Israel on hävitettävä

Ajatollah Ali Khamenein mukaan Palestiinan tukeminen on Israelille ’sydämen ja uskon asia’.

– Kantamme Israelin suhteen on sama kuin aina ennenkin. Israel on pahanlaatuinen syöpäkasvain Länsi-Aasian alueella, ja se pitää poistaa ja hävittää. Tämä on mahdollista ja niin tulee tapahtumaan, Iranin ylin johtaja Ajatollah Ali Khamenei tviittaa.

Khamenein mukaan Palestiinan tukeminen ei ole Iranille ”taktinen asia” tai poliittista strategiaa vaan kyse on sydämen ja uskon asiasta.

Hän soimasi päivää aiemmin ”petturivaltioita, jotka pidättäytyvät Palestiinan tukemisesta ja suuresta velvollisuudesta taistella Israelia vastaan”.

Times of Israelin mukaan viime päivät ovat olleet kireitä Gazassa ja raja-aidalla on nähty runsaasti väkivaltaisuuksia.

Haavoittuneita avustanut 21-vuotias vapaaehtoinen gazalainen ensihoitaja ammuttiin perjantaina lähellä aitaa. Tuhannet palestiinalaiset osallistuivat hänen hautajaisiinsa lauantaina. Israelin armeija on ilmoittanut tutkivansa tapausta.

Palestiinasta ammuttiin lauantain ja sunnuntain aikana raketteja rajan yli Israeliin. Israel katsoi tämän päättäneen osapuolten sopiman tulitauon. Israelin asevoimat vastasi tuleen ilmaiskuilla.

