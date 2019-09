Iranin avaruusohjelma USA:n pakotelistalle

Yhdysvaltain ulkoministeriö ilmoittaa asettaneensa talouspakotteita Iranin avaruusohjelmalle viime viikolla suoritetun epäonnistuneen rakettilaukaisun jälkeen.

Yhdysvaltain mukaan näennäisesti siviilipuolen hankkeissa testataan käytännössä samaa teknologiaa kuin mannertenvälisten ohjusten kehittämisohjelmassa. Iran on painottanut avaruusohjelman rauhanomaista luonnetta ja kutsui päätöstä jatkeeksi ”taloudelliselle terrorismille”.

Myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump käsitteli rakettilaukaisua Twitter-päivityksessään. Hän julkaisi samalla satelliittikuvan laukaisualustan kärsimistä vaurioista.

– Yhdysvallat ei ollut osallinen Safir-raketin katastrofaaliseen onnettomuuteen valmisteluiden aikana Semnanin laukaisualustalla. Toivotan Iranille kaikkea hyvää ja onnea tapauksen selvittämisessä, Trump kirjoitti.

The Wall Street Journalin mukaan eurooppalaiset diplomaatit valmistelevat parhaillaan Ranskan esitystä, jonka mukaan Iran voisi saada helpotusta taloustilanteeseensa vastineeksi ydinsopimuksen ehtojen noudattamisesta.

Iranin sallittaisiin viedä nykyistä enemmän öljyä ja käyttää kansainvälisiä luottomarkkinoita. Suunnitelman myötä päivittäin myytävän raakaöljyn määrä voisi kaksinkertaistua ainakin 700 000 barreliin.

The United States of America was not involved in the catastrophic accident during final launch preparations for the Safir SLV Launch at Semnan Launch Site One in Iran. I wish Iran best wishes and good luck in determining what happened at Site One. pic.twitter.com/z0iDj2L0Y3

