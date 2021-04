Iranilla ja USA:lla vaarallinen kohtaus, videolla outo katamaraani

Yhdysvaltain laivasto syyttää Irania lähikohtaamisesta.

Yhdysvaltain laivasto on julkaissut videon lähikohtaamisesta Iranin laivaston sota-alusten kanssa Persianlahdella.

Yhdysvallat syyttää Irania ”epäammattimaisesta ja vaarallisesta” toiminnasta, sillä Iranin Harth 55 -luokan Shahid Nazeri ohitti USCGC Monomoy -partioveneen keulan vain kymmenien metrien päästä.

Monomoyn oli tehtävä nopeita väistöliikkeitä törmäyksen välttämiseksi.

– Yhdysvaltain alus oli suorittamassa tapahtumahetkellä rutiinipartiota kansainvälisillä vesillä Persianlahden eteläosissa, laivasto toteaa tiedotteessa.

Shahid Nazeri on nopea katamaraani, joka on varustettu ainakin 20 millimetrin konetykillä. Aluksen takakannella on helikopterien laskeutumisalusta.

Maiden väliset jännitteet ovat kiristyneet viime päivien aikana. Wall Street Journal -lehden mukaan amerikkalainen partioalus ampui maanantaina varoituslaukauksia hätistääkseen kolme Iranin vallankumouskaartin pikavenettä kauemmas.

.@US5thFleet has released video and images of an April 2nd unprofessional interaction by Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps Navy in #ArabianGulf. pic.twitter.com/0tGJbffFJR — U.S. Navy (@USNavy) April 27, 2021