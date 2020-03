Iranilainen muslimijohtaja kuoli koronaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Moni iranilaispäättäjä on sairastunut ja kuollut koronavirukseen.

Iranilainen muslimijohtaja ajatollah Hashem Bathayi Golpayegani kuoli maanantaina sairaalassa koronavirukseen, kertoo uutissivusto aljazeera.com.

Hänen kerrotaan käyneen kaksi päivää aikaisemmin koronavirustestissä, jonka tulos osoittautui positiiviseksi.

Golpayegani oli niin sanotun asiantuntijaneuvoston jäsen. Neuvosto koostuu 88 uskonoppineesta. Uskonnollinen neuvosto nimittää Iranin korkeimman hengellisen johtajan.

Ainakin 12 poliitikon ja virkailijan, sekä virassa olevan että entisen, kerrotaan kuolleen virukseen. Lisäksi 13 muun päättäjän kerrotaan sairastuneen virukseen ja saavan hoitoa.

Iran on joutunut nopeasti leviävän koronaviruksen kynsiin. Virallisten lukujen mukaan noin 14 000 ihmistä on saanut tartunnan ja 853 on kuollut.