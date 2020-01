Iran vihjaa iskuilla Donald Trumpin kiinteistöihin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Iranin presidentin avustajan mukaan Yhdysvaltain presidentti on vastuussa maiden välisestä kriisistä.

Iranin presidentti Hassan Rouhanin avustaja on julkaissut sosiaalisessa mediassa Forbes-lehden artikkelin, jossa luetellaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin omistamia kiinteistöjä eri puolilla maailmaa.

Rouhanin sisäpiiriin kuuluvan Hesamodin Ashnan julkaisu on tulkittu uhkauksena laajentaa mahdollisia iskukohteita kostona kenraali Qassem Soleimanin surmanneesta lennokki-iskusta.

The Daily Beastin haastatteleman tiedustelulähteen mukaan New Yorkin Manhattanilla sijaitseva Trump Tower -pilvenpiirtäjä voisi olla Iranin näkökulmasta jopa Valkoista taloa houkuttelevampi kohde. Presidentin avustaja on korostanut Donald Trumpin merkitystä maiden tulehtuneissa suhteissa.

– Meillä ei ole mitään ongelmia Amerikan kansan kanssa. Olemme jopa solmineet sopimuksia aiempien hallintojen kanssa. Ainoa ongelmamme on Trump. Sodan syttyessä hänellä on täysi vastuu tilanteesta, Hesamodin Ashna kirjoittaa Twitterissä.

Kiinteistölistalla lueteltiin muun muassa Mar-a-Lagon yksityisklubi Floridassa sekä Washington D.C.:ssä ja Las Vegasissa sijaitsevat Trump International -hotellit.

Kenraali Qassem Soleimanin hautajaispuheessa mainittiin kansalaiskeräys Yhdysvaltain presidentin salamurhaamiseksi.

– Meitä iranilaisia on 80 miljoonaa. Jos jokainen laittaa sivuun yhden Amerikan dollarin, meillä on 80 miljoonaa dollaria ja palkitsemme sen, joka tuo meille [Trumpin] pään, puheessa todettiin Iranin IRIB TV1 -kanavan mukaan.