Iran varoittaa USA:ta: Vastaamme samalla mitalla

Iranin ulkoministeriön mukaan maa vastaa samanveroisilla vastatoimilla, jos Yhdysvallat pyrkii estämään Iranin öljynviennin, kertoo uutissivusto Radio Free Europe.

– Jos Amerikka haluaa ottaa vakavan askeleen tähän suuntaan, Iran vastaa samanveroisilla vastatoimilla, toteaa Iranin ulkoministeriön tiedotusvastaava Bahram Qassemi.

Yhdysvallat varoitti toukokuussa länsimaisia yrityksiä sanktioista, mikäli ne jatkavat liiketoimintaa Iranissa ja ostavat iranilaista öljyä. USA:n presidentti Donald Trump päätti toukokuussa, että Yhdysvallat irtautuu Iranin kanssa tehdystä ydinsopimuksesta, jonka oli määrä estää Iranin ydinaseen kehittäminen.

Sopimuksesta irtaantumisen jälkeen Yhdysvallat asetti uusia pakotteita Iranille.

Iranin ylimmän hengellisen johtajan ajatollah Ali Khamenein sanotaan tukevan presidentti Hassan Rouhanin ehdostusta, jonka mukaan Iran saattaa estää öljynviennin Persianlahdelta, jos sen oma vienti estetään.

Jännitteet ovat kasvaneet USA:n ja Iranin välillä viime päivien aikana.

Presidentti Trump varoitti Iranin presidenttiä maanantaina Twitterissä:

– Älkää ikinä, ikinä uhatko Yhdysvaltoja uudelleen tai kärsitte seuraukset, joiden kaltaisista harvat historiassa ovat aiemmin kärsineet, Trump tviittasi.

Kyseessä oli mitä ilmeisimmin vastaus Iranin presidentti Hassan Rouhanille, joka totesi sunnuntaina diplomaateille, että ”Amerikan tulisi tietää rauhan Iranin kanssa olevan kaikkien rauhojen äiti, ja sodan Iranin kanssa olevan kaikkien sotien äiti”.

Iranin ulkoministeri Mohammad Javad Zarif vastasi presidentti Trumpille Twitterissä:

– Emme ole vaikuttuneita…olemme olleet olemassa vuosituhansien ajan & nähneet imperiumien kaatuvan, mukaan lukien omamme, joka kesti pidempään kuin joidenkin maiden elinikä. Olkaa varuillanne!

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 23, 2018