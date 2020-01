Iran teki kyberhyökkäyksen USA:n virastoon

Lauantai-iltana Yhdysvaltain liittovaltion viraston sivustolle oli ilmestynyt kuva presidentti Donald Trumpista, jota lyödään nyrkillä kasvoihin ja veri valuu tämän suusta.

Kuvan alla väitetään, että iskun takana on Iranin tietoverkkoturvallisuusryhmän hakkerit ja että hyökkäys oli ”vain pieni osa” siitä, mihin he kykenevät.

Kyberhyökkäys sattui vain päivä sen jälkeen, kun Yhdysvallat surmasi sotilaallisesti vaikutusvaltaisen kenraali Qassim Suleimanin ilmaiskulla Irakissa. Iran on uhannut kostaa iskun Yhdysvalloille.

Sivusto poistettiin verkosta pian hyökkäyksen jälkeen. Vaikka sivustolla olevassa tekstissä iskun väitettiin olleen iranilaisten tekemä, hyökkäyksen alkuperää tutkitaan.

– Tällä hetkellä ei ole vahvistusta siitä, että kyse oli Iranin valtion tukemista toimijoista, viraston tiedottaja sanoi Sky Newsille.

A US government-operated website has been hacked by a group claiming to be acting in retaliation for the killing of Iran's top general https://t.co/pE8ZbYB9AS

— Sky News (@SkyNews) January 5, 2020