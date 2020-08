Iran peitteli lähes 28000 koronakuolemaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vuodettujen asiakirjojen mukaan Covid-19-kuolemista ilmoitettiin vain kolmasosa.

Koronavirukseen on kuollut Iranissa noin kolme kertaa virallisia tilastoja enemmän ihmisiä, kertoo BBC.

Maan terveysministeriön mukaan Covid-19-tapauksia olisi yhteensä 278 827 ja kuolemantapauksia 14 405 kappaletta.

BBC:lle vuodetuissa asiakirjoissa on listattu sairaalahoitoon joutuneiden määriä sekä tietoja oireista ja hoitojaksojen pituudesta. Nimettömänä pysyvä lähde kertoo haluavansa valottaa Iranin todellista tilannetta ja lopettaa epidemian ympärillä käydyt ”poliittiset pelit”.

Infektioiden todelliseksi määräksi sanotaan 451 024 ja kuolemantapausten lähes 42 000.

Tiedot vastaavat kevään mittaan tilastoissa näkyvää kohonnutta kuolleisuutta, jota on selitetty muilla syillä.

Pääkaupunki Teheranissa Covid-19-kuolemia on 8 120 ja epidemiakeskuksena olleessa Qomissa 1 409 kappaletta. Covid-19 on näin ollen surmannut kaupungista joka tuhannen asukkaan. Kuolleista 1 916 on muita kuin iranilaisia, pääosin pakolaisia Afganistanista.

Tapausmäärät laskivat maaliskuussa päätettyjen rajoitustoimien myötä, mutta nousivat jälleen toukokuun lopulla.

BBC:n haastattelemien lääkärien mukaan Iranin turvallisuus- ja tiedustelupalvelut ovat painostaneet terveysministeriötä kriisin peittelemiseksi.

– Alussa testejä ei ollut ja myöhemmin niitä ei käytetty tarpeeksi laajalti. Turvallisuuspalvelun tavoitteena oli kiistää koronaviruksen leviäminen Iranissa, nimettömänä pysyvä lähde sanoo.

Iranin korkein johtaja, ajatollah Ali Khamenei syytti keväällä ulkovaltoja virukseen liittyvästä propagandasta. Hänen mukaansa tavoitteena oli häiritä maan parlamenttivaaleja ja vuoden 1979 islamilaisen vallankumouksen vuosipäivän viettoa.