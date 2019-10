Iran on lähettänyt joukkoja Irakiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Iranilaissotilaiden kerrotaan suojaavan pyhiinvaeltajia.

Iran on lähettänyt 7 500 sotilasta Irakiin Al Arabiya uutisoi. Sotilaita kuvataan ”erityislainvalvontajoukoiksi”. Iranilainen kenraali Hassan Karami kertoo sotilaiden suojelevan arbaeen-juhlan shiia-pyhiinvaeltajia. Karami toteaa, että Iranilla on myös ”peiteagentteja väkijoukoissa”, joiden tehtävän on hallita tilannetta. Irakiin lähetetty osasto oli tukahduttamassa yli 100 kaupungissa 2017 joulukuun ja 2018 tammikuun aikana Iranissa puhjenneita mielenosoituksia.

Irakin levottomuuksissa on kuollut jo ainakin 110 ja haavoittunut yli 6 000 ihmistä. Valtavissa mielenosoituksissa on vaadittu maan pääministerin ja hallituksen eroa. Mielenosoittajien kerrotaan syyttäneen Irania osallistumisesta mielenosoitusten tukahduttamiseen.

Irakin pääministeri Adil Abdul Mahdi on kuulunut aiemmin shiialaisen puolueeseen, jolla on Al Arabiyan mukaan läheiset kytkökset Iraniin.