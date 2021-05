Iran julkaisi videon räjähtävästä kongressitalosta

Iranin vallankumouskaarti on julkaissut propagandavideon, jolla maan esitetään miehittävän Jerusalemin.

Erikoistehosteilla ryyditetyllä videolla näytetään myös Iranin ohjuksen räjäyttämä Yhdysvaltain kongressirakennus.

Vallankumouskaartin tuotos näytettiin valtiollisella televisiokanavalla ennen maan ylimmän johtaja Ali Khamenein puheenvuoroa.

Yhdysvaltain senaattori Pat Toomey muistuttaa hiljattain vuodetusta ääninauhasta, jolla Iranin ulkoministeri Mohammad Javad Zarif kuvailee vallankumouskaartin vahvaa roolia maan päätöksenteossa. Sotilasjohtajien väitetään häirinneen kansainvälisen ydinsopimuksen syntyä.

Zarifin mukaan Venäjä tuki kulissien takana vallankumouskaartia, sillä sen intresseissä ei ole Iranin ja länsimaiden suhteiden lämpeneminen.

– Viime viikolla Iranin johtavan diplomaatin kerrottiin myöntävän, että vallankumouskaarti päättää asioista Teheranissa. Nyt maa julkaisee feikkivideon, jolla kaarti räjäyttää kongressitalomme, Pat Toomey kirjoittaa Twitterissä.

Hän kehottaa presidentti Joe Bidenin hallintoa pitämään yllä Irania vastaan suunnatut pakotteet ja varautumaan maan aiheuttamaan turvallisuusuhkaan.

Yhdysvaltain ja Iranin välisten epäsuorien neuvotteluiden on kerrottu edenneen kevään aikana. Tavoitteena olisi elvyttää vuonna 2015 solmittu ydinsopimus.

Last week, Iran’s chief diplomat allegedly admitted the IRGC calls the shots in Tehran. Now, Iran releases a fake video of the IRGC blowing up our Capitol. The Biden admin’s priority should be ensuring Iran cannot carry out such an attack, not capitulating by removing sanctions. https://t.co/LPHiVX0all

— Senator Pat Toomey (@SenToomey) May 3, 2021