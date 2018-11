Iran havittelee pieniä kultakaivoksia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Iranin hallitus haluaa elvyttää taloutta kehittämällä pienimuotoista kaivostoimintaa.

Iranilainen IMPASCO-yhtiö (Iran Minerals Production and Supply Company) on allekirjoittanut aiesopimuksen Iran Mine House -teollisuusryhmän kanssa kuuden pienikokoisen kulta- ja kuparikaivoksen kehittämisestä, kertoo uutissivusto mining.com.

IMPASCO on valtio-omisteisen IMIDRO-kaivosyhtiön (Iranian Mines and Mining Industries Development and Renovation Organization) sisaryhtiö.

Iranin presidentti Hassan Ruhani haluaa elvyttää ja kehittää aiesopimuksen avulla pienimuotoista kaivostoimintaa eri puolilla Irania.

Viranomaisten mukaan tarkoituksena on myös lisätä työllisyyttä, luoda lisäarvoa paikallisyhteisöille ja rakentaa entistä kestävämpää taloutta.

Iran on yksi maailman resurssirikkaimmista maista, josta löytyy runsaasti öljyä, kaasua ja erilaisia mineraaleja.